Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott festgenommen

Wien/Aschheim - Der frühere Verfassungsschützer Egisto Ott ist am Freitag unter Spionageverdacht festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien der APA, nachdem zuerst der "Falter" online darüber berichtet hatte. Gegen Ott wird unter anderem wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs ermittelt, teilte Bussek mit. Wie der "Standard" berichtete, soll er Handyinhalte von Spitzenbeamten an russische Spione übergeben haben.

AUA-Bordpersonal beendete Streik

Wien/Schwechat - Das Bordpersonal der Austrian Airlines hat am Karfreitag zu Mittag seinen 36-stündigen Streik beendet. Der Betrieb bei der Fluglinie wurde nach hunderten Ausfällen am Donnerstag und Freitagvormittag zu Mittag wieder hochgefahren. Die ersten Flüge starteten gegen 13.00 Uhr in Wien. Der Streit schwelt allerdings weiter und die Belegschaft plant für 4. April wieder eine Betriebsversammlung, die zu neuen Ausfällen führen könnte.

Selenskyj: Zwei Wasserkraftwerke von Russland angegriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur in der Nacht auf Freitag ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch auf zwei Wasserkraftwerke gezielt worden. Es handle sich um die Anlagen Kaniw und Dnister, teilte Selenskyj auf Telegram mit. "Das Terrorland will die Umweltkatastrophe von Cherson wiederholen. Aber jetzt ist nicht nur die Ukraine in Gefahr, sondern auch Moldawien."

Aufräumen mit großem Kran nach Brückeneinsturz in den USA

Baltimore (Maryland) - Nach dem Einsturz einer vierspurigen Autobrücke im Hafen der US-Stadt Baltimore laufen die Bemühungen auf Hochtouren, die Fahrrinne des Wirtschafts-Knotenpunktes wieder öffnen zu können. Nach einem Bericht der "New York Times" wurde unter anderem der "größte Kran der US-Ostküste" zur Unglücksstelle gebracht, um bei der Beseitigung der Brückentrümmer aus dem Wasser zu helfen.

Oscar-Preisträger Louis Gossett Jr. 87-jährig gestorben

Hollywood - Der Oscar-Preisträger Louis Gossett Jr. ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. "Mit tiefem Bedauern müssen wir bestätigen, dass unser geliebter Vater heute Morgen verstorben ist", teilte die Familie des US-Schauspielers in einem Statement am Freitag mit. Gossett wurde 1983 mit der begehrtesten Trophäe Hollywoods für seine Rolle als furchteinflößender US-Marine-Ausbildner Emil Foley im Film "Ein Offizier und Gentleman" als erster schwarzer Nebendarsteller gewürdigt.

Letzter Tag zur Bewerbung für Medizinstudium

Wien - Am heutigen Freitag endet die Bewerbungsfrist für das Medizinstudium an den Medizin-Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Universität Linz. Für die Aufnahme müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber am 5. Juli einem Test stellen - zu vergeben sind insgesamt 1.900 Studienplätze, das sind um 50 mehr als im Vorjahr. Die SPÖ fordert erneut eine Verdoppelung der Plätze -Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) lehnt dies weiterhin ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red