Mann wollte Frau in Wien-Hietzing anzünden

Wien - Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien-Hietzing eine Frau anzuzünden versucht und danach einen Suizidversuch verübt. Bei der folgenden Explosion in seiner Wohnung kam der 49-Jährige durch einen gemeinsamen Einsatz der WEGA und der Berufsfeuerwehr mit dem Leben davon. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnung mit Gewalt, löschten den brennenden Mann ab und übergaben den Verletzten der Berufsrettung. Die Polizei startete am Donnerstag auch einen Zeugenaufruf zu dem Fall.

Iran verteidigt im UNO-Sicherheitsrat Angriff auf Israel

Jerusalem/New York - Irans Außenminister hat den Raketen- und Drohnenangriff auf Israel vor dem UNO-Sicherheitsrat verteidigt. Die Attacke sei als "legitime Verteidigung nach internationalem Recht" erfolgt, sagte Hussein Amirabdollahian am Donnerstag in New York. Als Grund führte er den mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien am 1. April an und kritisierte die USA, Großbritannien und Frankreich dafür, diesen Angriff nicht verurteilt zu haben.

Parlamentswahl in Indien beginnt

Neu-Delhi - In Indien beginnt am Freitag die Wahl zum Unterhaus des nationalen Parlaments. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der hindunationalistischen Partei BJP des amtierenden Premierministers Narendra Modi voraus. Damit könnte der 73-Jährige nach zehn Jahren an der Macht weitere fünf Jahre regieren. Wegen der Größe des Landes - Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde - dauert die Abstimmung sechs Wochen.

Ott weist laut Anwalt sämtliche Vorwürfe zurück

Wien - Der unter Spionageverdacht stehenden Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott wirft laut seinem Anwalt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, berichtet der "Kurier" (Freitag-Ausgabe). Ott befindet sich seit 1. April in Untersuchungshaft. In den kommenden Wochen will er den Angaben zufolge einen Enthaftungsantrag stellen, nachdem er zuletzt auf eine Haftprüfung verzichtet hatte.

Fassade von Börse in Kopenhagen eingestürzt

Kopenhagen - Von einer auf die andere Sekunde sind die Mauern der ausgebrannten Hälfte der historischen Börse in Kopenhagen in sich zusammengestürzt. Dabei hatte die Feuerwehr noch kurz zuvor Hoffnung, dass die letzten Überreste der beschädigten Seite des bekannten Bauwerks in der dänischen Hauptstadt gerettet werden können. Doch am Donnerstag stürzte die Fassade um, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte.

Parteiensenat verhängt Strafen gegen ÖVP, SPÖ und Grüne

Wien - Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Bundeskanzleramt hat Strafen gegen ÖVP, SPÖ und Grüne verhängt. Die ÖVP muss wegen nicht oder zu spät gemeldeter Parteispenden Geldbußen in Höhe von insgesamt 35.400 Euro zahlen. Die SPÖ erhält für unzulässige Parteispenden und zu spät gemeldete Zuwendungen Strafen von 53.100 Euro aufgebrummt. Und auch die Grünen bekommen ihre erste Strafe für eine unzulässige Parteispende. Sie müssen 13.600 Euro an Geldbußen zahlen.

Notiz von Michelangelo für 200.000 Dollar versteigert

New York - Eine kleine Notiz des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo (1475-1564) ist in New York für mehr als 200.000 Dollar (etwa 190 000 Euro) versteigert worden. Das etwa vier mal sechs Zentimeter große Stückchen Papier sei ursprünglich nur auf 6000 bis 8000 Dollar geschätzt worden und habe nun etwa 25 Mal so viel eingebracht, teilte das Auktionshaus Christie's am Donnerstag in New York mit. Wer den Endpreis von 201.600 Dollar zahlte, war zunächst nicht bekannt.

Erste Hilfsgüter passieren Grenzübergang Erez nach Nord-Gaza

Jerusalem - Lastwagen mit Hilfsgütern für die Bevölkerung im Norden des Gazastreifen haben nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) erstmals seit Kriegsbeginn den neu von Israel geöffneten Grenzübergang Erez passiert. Drei Konvois mit Lebensmitteln für rund 80.000 Menschen hätten den Übergang am Sonntag und am Montag benutzt, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Insgesamt seien es 25 Lkw mit 404 Tonnen Nahrungsmitteln gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red