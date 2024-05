Unklarheit über Schicksal von Irans Präsident nach Absturz

Teheran - Im Iran herrscht Unklarheit über das Schicksal des in einem Helikopter abgestürzten Präsidenten Ebrahim Raisi. Sonntagabend berichtete das staatliche TV, die Maschine des Präsidenten sei gefunden worden. Unmittelbar darauf meldete das Fernsehen jedoch, der Rote Halbmond weise Berichte zurück, nach denen das Wrack gefunden worden sei. Details zu den Angaben wurden zunächst nicht berichtet. Neben Raisi war auch Außenminister Hossein Amirabdollahian an Bord des Hubschraubers.

Sturm Graz löste Salzburg in Bundesliga als Meister ab

Graz - Sturm Graz hat Salzburgs zehnjährige Dominanz beendet und sich erstmals seit 2011 zum Fußball-Meister gekrönt. Die Grazer siegten am Sonntag in der letzten und entscheidenden Runde im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 und brachten ihren Vorsprung von zwei Zählern auf den Verfolger über die Ziellinie. Salzburg reichte ein deutliches 7:1 gegen den LASK nicht. Im dritten Spiel der Meistergruppe gewann Hartberg beim bereits fixen Tabellenvierten Rapid mit 3:0.

Tote und Verletzte bei russischem Beschuss auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Die Zahl der Todesopfer beim Angriff auf die nordostukrainische Region Charkiw ist dem dortigen Gouverneur zufolge auf zehn gestiegen. Am Nachmittag seien im Bezirk Kupjansk fünf weitere Zivilisten getötet und neun verletzt worden, teilt Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Die russischen Streitkräfte hätten in dem Bezirk zwei Dörfer angegriffen. Zuvor wurden aus der Stadt Charkiw fünf Tote und 16 Verletzte gemeldet.

Nach Attentat auf Fico weiter Spannungen in der Slowakei

Bratislava - Der Mann, der am Mittwoch den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico lebensgefährlich verletzt hat, ist möglicherweise doch kein Einzeltäter. Es gebe dafür Indizien, sagte Innenminister Matus Sutaj Estok am Sonntag vor Journalisten in Bratislava. Fico ist indes außer Lebensgefahr. Das sagten Vizepremier Robert Kalinak und der Vize-Leiter der Klinik in Banska Bystrica, Milan Urbani, am Sonntag. Fico war am Mittwoch von einem 71-jährigen Mann angeschossen worden.

Israels Einsatz in Rafah dauert an

Gaza/Tel Aviv - Israel hat auch am Wochenende seinen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Der israelische Armeesender meldete am Sonntag, die Truppen hätten mehrere Schmugglertunnel im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gefunden. Außerdem seien Tunnel entdeckt worden, die von Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober des Vorjahres genutzt worden seien. Israels Militärspitze genehmigte laut Medienberichten eine Ausweitung des Einsatzes.

420 Tote durch Überschwemmungen in Afghanistan seit Mai

Kabul - Mehr als 420 Menschen sind in Afghanistan seit dem heurigen Mai durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. Das geht aus den Zahlen der zuständigen Behörden in den betroffenen Provinzen im Norden und im Zentrum des Landes hervor. Allein am Sonntag kamen im Norden Afghanistans, in der Provinz Farjab, nach offiziellen Angaben 47 Menschen ums Leben. Hunderte Häuser, Dutzende Geschäfte und rund 200 Hektar landwirtschaftlicher Flächen seien beschädigt oder zerstört worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red