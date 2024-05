EU-Renaturierungsgesetz: Kein "weißer Rauch" am Weißensee

Wien/Brüssel/Weissensee - Die Naturschutzreferenten der Länder haben sich am Freitag bei ihrer Konferenz am Kärntner Weißensee nicht zu einer Entscheidung durchringen können, wie ihre Haltung zum Renaturierungsgesetz aussieht. "Am Ende haben die Länder keine Entscheidung getroffen - weder zum Inhalt noch zum Prozess", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach der Konferenz.

UNO-Gericht: Israel muss Rafah-Offensive stoppen

Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens zu stoppen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen habe sich weiter verschlechtert, erklärte das Gericht am Freitag. In Rafah sei sie inzwischen "katastrophal". "Israel muss seine Militäroffensive sofort einstellen", erklärte der Vorsitzende Richter Nawaf Salam. Den Antrag beim IGH hatte Südafrika eingebracht.

G7 diskutieren Megakredit für Ukraine

Stresa/Kiew (Kyjiw) - Die Weltbank ist offen, einen großen Kredit zur langfristigen Finanzierung der Ukraine zu verwalten. Weltbank-Chef Ajay Banga sagte am Freitag, er sei absolut offen für diese Idee. Es dürfe aber keine Zahlungen fürs Militär geben. Es könne ein eigener Topf bei der internationalen Entwicklungsbank entstehen, vergleichbar etwa mit dem für Klimaschäden. Unterdessen diskutierten die Finanzminister der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) einen solchen Kredit.

Polizei-Großeinsatz bei Innsbrucker Schulen nach Drohung

Innsbruck - Eine "gefährliche Drohung" hat Freitagvormittag zu einem Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung der Spezialeinheit Cobra bei zwei Innsbrucker Gymnasien geführt. Auslöser war ein laut Exekutive "absolut unbedachtes" Posting auf Social Media gewesen. Im Verdacht, dieses Posting verfasst zu haben, standen zwei Schüler. Diese wurden ausgeforscht und einvernommen, erklärte Sprecher Stefan Eder gegenüber der APA. Gegen Mittag war der Einsatz wieder beendet.

Putin: Ukraine-Friedensgespräche mit legitimen Führern

Minsk - Auf der zweiten Auslandsreise seit Beginn seiner neuen Amtszeit hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Verbündeten Alexander Lukaschenko in Minsk abgestimmt. Putin sagte am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass Friedensgespräche mit der Ukraine wieder aufgenommen werden müssten, dass Russland aber nur mit legitimen Führern in Kiew verhandeln werde. Putin betonte außerdem, die Gespräche müssten "die heutigen Realitäten vor Ort" widerspiegeln.

"Super Size Me": Morgan Spurlock verstorben

New York - Der US-Regisseur Morgan Spurlock, der sich einmal einen Monat lang nur bei der Fast-Food-Kette McDonald's ernährte und mit dem daraus entstandenen Dokumentarfilm "Super Size Me" weltberühmt wurde, ist tot. Spurlock sei im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte sein Management am Freitag in New York mit.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag tiefer beendet. Der ATX verlor 0,55 Prozent auf 3.747,12 Punkte. Zunächst hatten negative Vorgaben von der Wall Street auf die Stimmung gedrückt, am Nachmittag hoben die US-Börsen dann aber mit einem freundliche Sitzungsbeginn die Anlegerlaune. Die Immofinanz bereitet ein Squeeze-out bei ihrer Tochtergesellschaft s Immo vor, s Immo Aktien sprangen in Reaktion um 11,8 Prozent nach oben. UNIQA legten nach Quartalszahlen 0,1 Prozent zu.

