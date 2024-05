EU-Renaturierungsgesetz: Kein "weißer Rauch" am Weißensee

Wien/Brüssel/Weissensee - Die Naturschutzreferenten der Länder haben sich am Freitag bei ihrer Konferenz am Kärntner Weißensee nicht zu einer Entscheidung durchringen können, wie ihre Haltung zum Renaturierungsgesetz aussieht. "Am Ende haben die Länder keine Entscheidung getroffen - weder zum Inhalt noch zum Prozess", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach der Konferenz.

UNO-Gericht: Israel muss Rafah-Offensive stoppen

Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens zu stoppen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen habe sich weiter verschlechtert, erklärte das Gericht am Freitag. In Rafah sei sie inzwischen "katastrophal". "Israel muss seine Militäroffensive sofort einstellen", erklärte der Vorsitzende Richter Nawaf Salam. Den Antrag beim IGH hatte Südafrika eingebracht.

Schriftsteller Walter Kappacher 85-jährig gestorben

Salzburg/Wien - Der Salzburger Autor Walter Kappacher ist heute, Freitag, im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Müry Salzmann Verlag bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Salzburger Nachrichten" (Onlineausgabe). Kappacher, der ab dem Alter von 40 Jahren als freier Autor arbeitete, wurde 2009 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.

ÖVP läutete in Oberwart Endspurt im EU-Wahlkampf ein

Oberwart - Die ÖVP hat am Freitag in Oberwart den Endspurt im EU-Wahlkampf eingeläutet. Bundeskanzler Karl Nehammer und Spitzenkandidat Reinhold Lopatka hoben dabei die Bedeutung der Europäischen Union als Friedensprojekt hervor und warnten vor deren Zerstörung sowie vor der FPÖ. Die Volkspartei selbst will sich im EU-Parlament für mehr Außengrenzschutz und weniger "Überregulierung" einsetzen.

Putin: Ukraine-Friedensgespräche mit legitimen Führern

Minsk - Auf der zweiten Auslandsreise seit Beginn seiner neuen Amtszeit hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Verbündeten Alexander Lukaschenko in Minsk abgestimmt. Putin sagte am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass Friedensgespräche mit der Ukraine wieder aufgenommen werden müssten, dass Russland aber nur mit legitimen Führern in Kiew verhandeln werde. Putin betonte außerdem, die Gespräche müssten "die heutigen Realitäten vor Ort" widerspiegeln.

Polizei-Großeinsatz bei Innsbrucker Schulen nach Drohung

Innsbruck - Eine "gefährliche Drohung" hat Freitagvormittag zu einem Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung der Spezialeinheit Cobra bei zwei Innsbrucker Gymnasien geführt. Auslöser war ein laut Exekutive "absolut unbedachtes" Posting auf Social Media gewesen. Im Verdacht, dieses Posting verfasst zu haben, standen zwei Schüler. Diese wurden ausgeforscht und einvernommen, erklärte Sprecher Stefan Eder gegenüber der APA. Gegen Mittag war der Einsatz wieder beendet.

"Super Size Me": Morgan Spurlock verstorben

New York - Der US-Regisseur Morgan Spurlock, der sich einmal einen Monat lang nur bei der Fast-Food-Kette McDonald's ernährte und mit dem daraus entstandenen Dokumentarfilm "Super Size Me" weltberühmt wurde, ist tot. Spurlock sei im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte sein Management am Freitag in New York mit.

WHO veröffentlichte Statistik zu Todesursachen

Genf - Die Corona-Pandemie hat die weltweite Gesundheitsstatistik stark geprägt, aber daneben machten nicht übertragbare Krankheiten weiterhin rund drei Viertel aller Todesfälle aus. 2019 waren 74 Prozent der Todesfälle weltweit auf ischämische Herzkrankheiten und Schlaganfälle, Krebs, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, Alzheimer und andere Demenzerkrankungen sowie Diabetes zurückzuführen, wie aus der neuen Gesundheitsstatistik der Weltgesundheitsorganisation WHO hervorgeht.

