Reformer siegt vor Hardliner im Iran - Stichwahl am 5. Juli

Teheran - Bei der iranischen Präsidentenwahl sind der Reformer Massoud Pezeshkian und Hardliner Saeed Jalili in die zweite Runde eingezogen. Pezeshkian liege mit rund 42,5 Prozent der Stimmen vor Jalili mit 38,7 Prozent, verkündete der Sprecher der Wahlbehörde am Samstag im Staatsfernsehen. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, findet am 5. Juli eine Stichwahl statt. Ausgeschieden ist Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf mit 13,8 Prozent.

Angeklagte im Skandal um "Panama Papers" freigesprochen

Panama-Stadt - Acht Jahre nach der Enthüllung des weltweiten Finanzskandals der "Panama Papers" sind die 28 Angeklagten überraschend freigesprochen worden, darunter der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack. Das teilte das Gericht in Panama-Stadt am Freitag (Ortszeit) mit. Zudem verfügte die zuständige Richterin Balo�sa Marqu�nez die Einstellung des Strafverfahrens gegen den inzwischen verstorbenen Ram�n Fonseca Mora.

Stronach am 8. Juli wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Ottawa/Aurora/Wien - Der austrokanadische Milliardär und Ex-Politiker Frank Stronach muss sich am 8. Juli wegen Missbrauchsvorwürfen von zehn Frauen vor Gericht verantworten. Wie aus am Freitag (Ortszeit) in Ottawa veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, werden dem 91-Jährigen 13 Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung. Stronach war bereits zwei Mal festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen worden.

"New York Times" fordert Biden zum Kandidatur-Verzicht auf

New York/Washington - Nach seinem schwachen Auftritt bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl hat die einflussreiche Zeitung "New York Times" US-Präsident Joe Biden in ihrem Leitartikel zum Rückzug seiner Kandidatur aufgefordert. Um dem Land zu dienen, müsse der 81-Jährige das Rennen um eine weitere Amtszeit verlassen, schrieb das sogenannte Editorial Board, eine Gruppe von Meinungsjournalisten, die von der Redaktion getrennt arbeitet, am Freitag.

Brunner will Familien und "Leistungsträger" entlasten

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will mit dem bei der Abschaffung der kalten Progression frei werdenden variablen Drittel der Mittel 2025 speziell "Leistungsträger" und Familien entlasten. Dabei geht es laut Finanzministerium um rund 650 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung. "Es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig unser gewähltes Modell bei der Abschaffung kalten Progression ist, weil wir als Regierung damit gezielt Schwerpunkte setzen können", so Brunner.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen in Tirol

Kitzbühel - Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Freitag in St. Johann in Tirol (Bez. Kitzbühel) vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Kollision ereignete sich auf der Unterflurtrasse der B178, so die Polizei. Ein 51-Jähriger musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werde. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Betroffenen wurden ins Krankenhaus St. Johann gebracht.

Deutsche Polizei kollidiert mit Raser in Bregenz

Bregenz - Bei einer Kollision mit einem Autoraser in Bregenz ist in der Nacht auf Samstag ein deutscher Polizist verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Früh mitteilte, hatten zwei deutsche Polizeistreifen das Auto auf österreichisches Staatsgebiet verfolgt, nachdem sich dieses kurz nach 23.00 Uhr auf der Autobahn bei Sigmarszell (deutsches Bundesland Bayern) einer Kontrolle durch Flucht entzogen hatte. Bei der Kollision wurde auch der Lenker verletzt.

Russland: Fünf Tote bei ukrainischem Drohnenangriff

Kursk - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Grenzregion Kursk sind nach russischen Angaben fünf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berief sich bei ihrer Meldung auf den Gouverneur der Region, Alexej Smirnow. "Zwei weitere Mitglieder der Familie befinden sich in einem ernsten Zustand", fügte er hinzu. Demnach war die Drohne in ein Haus in dem kleinen Dorf Gorodischtsche eingeschlagen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red