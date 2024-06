Reformer siegt vor Hardliner im Iran - Stichwahl am 5. Juli

Teheran - Bei der iranischen Präsidentenwahl sind der Reformer Massoud Pezeshkian und Hardliner Saeed Jalili in die Stichwahl am 5. Juli eingezogen. Pezeshkian habe die erste Runde mit 42,5 Prozent der Stimmen vor Jalili mit 38,7 Prozent gewonnen, verkündete der Sprecher der Wahlbehörde am Samstag im Staatsfernsehen. Der mit 13,8 Prozent ausgeschiedene Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf stellte sich umgehend hinter Jalili.

Stronach am 8. Juli wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht

Ottawa/Aurora/Wien - Der austrokanadische Milliardär und Ex-Politiker Frank Stronach muss sich am 8. Juli wegen Missbrauchsvorwürfen von zehn Frauen vor Gericht verantworten. Wie aus am Freitag (Ortszeit) in Ottawa veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, werden dem 91-Jährigen 13 Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Freiheitsberaubung. Stronach war bereits zwei Mal festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen worden.

Wettlesen um Bachmann-Preis zu Ende, nun ist die Jury am Zug

Klagenfurt - Mit einer ganzen Riege an Preiskandidatinnen und -kandidaten geht das Wettlesen um den 48. Bachmann-Preis in das morgige Finale. Die Österreicherin Johanna Sebauer, die in Wien lebende Slowenin Tamara Štajner sowie Miedya Mahmod aus Deutschland lasen sich am Samstag in den Favoritenkreis, wo sich seit den Vortagen die Schweizerin Sarah Elena Müller, der in Sarajevo geborene Deutsche Tijan Sila, der finnisch-britische Autor Henrik Sz�nt� und der Deutsche Denis Pfabe befanden.

Israel bombardiert Gaza - Palästinenser: Zwölf Tote

Tel Aviv - Bei neuen israelischen Angriffen in Teilen der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte am Samstag mit, die Luftwaffe habe Ziele in Shejaiya einem Viertel im Osten der Stadt Gaza, bombardiert. Dort seien Bewaffnete ausgeschaltet worden, die im Begriff gewesen seien, israelische Soldaten anzugreifen.

Vogelgrippevirus in USA könnte neue Pandemie auslösen

Berlin - Der Chef-Virologe der Berliner Charit�, Christian Drosten, hat angesichts der Ausbreitung von H5N1 in den USA das Vogelgrippevirus als möglichen Auslöser für eine kommende Pandemie bezeichnet. Der Erreger sei letzter Zeit in Milchviehbeständen in den USA aufgetreten und dort "sogar schon in Milchprodukten im Handel aufgetaucht", sagte Drosten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben).

Vulkan Lewotobi Laki-Laki brach gleich zweimal aus

Jakarta - Auf einer bei Touristen beliebten Insel im Osten Indonesiens ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki innerhalb eines Tages zweimal ausgebrochen. Die erste Eruption ereignete sich am Samstag um die Mittagszeit (Ortszeit) und dauerte elf Minuten, wie die indonesische Vulkanbehörde mitteilte. Rund 3,5 Stunden später kam es erneut zu einem Ausbruch, bei dem eine rund 900 Meter hohe Aschewolke ausgestoßen wurde.

Mehrere Polizisten bei Protesten gegen AfD verletzt

Essen - Bei den teils gewaltsamen Protesten gegen den Bundesparteitag der AfD in Essen am Samstagmorgen sind nach Angaben der Polizei elf Beamte verletzt worden. Im Stadtteil Rüttenscheid war es demnach zu "Störaktionen" gekommen: Menschen hätten Einsatzkräfte angegriffen und versucht, Sperrstellen zu durchbrechen. "Es kam zu einigen Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte."

Kein Badeverbot mehr am Bodensee in Vorarlberg

Bregenz - Ein Badeverbot, das die Bezirkshauptmannschaft Bregenz am späten Donnerstagnachmittag wegen Verunreinigungen für die EU-Badestelle Seecamping Bregenz erlassen hatte, ist am Samstagvormittag wieder aufgehoben worden. Alle Proben, die erneut beim Seecamping und den nahe gelegenen EU-Badestellen zwischen dem Wocherhafen und dem Strandbad Bregenz genommen wurden, ergaben eine "gute" Badeeignung, teilte die Landespressestelle am Samstag mit.

