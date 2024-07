Aufräumen nach starkem Regen in weiten Teilen Österreichs

Graz/Klagenfurt/Bregenz - Neuerliche Gewitter haben ab Freitagnachmittag von Vorarlberg bis ins niederösterreichische Mostviertel und in der Steiermark und Kärnten die Einsatzkräfte auf Trab gehalten und Schäden angerichtet. In Vorarlberg war vor allem das Rheintal betroffen. In Kärnten und der Steiermark standen bis zu 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz. Die GKB in der Weststeiermark und die ÖBB-Südbahn zwischen dem steirischen Unzmarkt und dem Kärntner Friesach waren unterbrochen.

Hamas: Mehr als 100 Tote bei israelischem Angriff

Tel Aviv/Gaza - Bei einem israelischen Angriff auf Zeltunterkünfte vertriebener Palästinenser sind laut der islamistischen Hamas über 100 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich in der Gegend von Khan Younis im Süden des Gazastreifens, meldete die Pressestelle der Hamas-geführten Regierung in Gaza weiter. In der Mitteilung ist die Rede von einem "schrecklichen Massaker". Unter den Opfern seien auch Katastrophenschutzmitarbeiter. Israels Militär erklärte, es prüfe die Angaben.

Rund 1.000 Asyl-Familienfälle neu geprüft

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat vor einem Monat angekündigt, bereits positiv beschiedene Fälle zur Einreise in Sachen Familienzusammenführung noch einmal überprüfen zu lassen. Die Botschaften haben die rund 1.100 relevanten Fälle mittlerweile eingeholt und an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übermittelt. Dort wird nun noch einmal geprüft, heißt es aus dem Innenministerium auf APA-Anfrage.

Ehepaar am Gehsteig niedergefahren und schwer verletzt

Wien - Am Samstag ist es in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Ein 19-Jähriger - Führerscheinneuling und wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - verlor um 8.30 Uhr in der Laxenburger Straße die Kontrolle über den von ihm gelenkten Pkw, nachdem er von der Troststraße kommend links abgebogen hatte. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Passanten, die sich auf einem Gehsteig befanden, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Neue Erkenntnisse zu Tötungsdelikt in Graz

Graz - Nach der Bluttat vom Freitag in Graz - ein 29-Jähriger hatte eine 23-jährige Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Graz erschossen und dann Suizid begangen - gibt es neue Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden. Der Täter soll vor einiger Zeit kurz in der Kanzlei gearbeitet haben. Bei einer Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse wurden Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssten, so ein Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft am Samstag auf APA-Anfrage.

Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns

München (Bayern) - Die Unwetter in Mitteleuropa, darunter Österreich, haben auch in Teilen Bayerns, in Oberbayern und Schwaben, für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red