USA machen neuen Vorschlag für Waffenruhe im Gazastreifen

Doha - Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Gaza-Waffenruhe vorgelegt. Dieser kläre die bisher ungelösten Differenzen und ermögliche eine schnelle Umsetzung des Abkommens, so eine Erklärung von Ägypten, Katar und den USA. Der Inhalt stehe in Einklang mit den Rahmenbedingungen von Joe Biden, die der US-Präsident Ende Mai formuliert hatte. In den kommenden Tagen sollen die Differenzen zwischen Israel und der Hamas überwunden werden. Letztere reagierte vorerst indes verhalten.

UN-Chef: Brauchen Gaza-Kampfpause für Polio-Massenimpfung

Gaza/New York - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres fordert für die Polio-Impfung von Hunderttausenden Kindern in Gaza eine Kampfpause in dem abgeschnittenen und großteils zerstörten Küstenstreifen. "Ich appelliere an alle Parteien, sofort konkrete Zusicherungen abzugeben, die humanitäre Pausen für die Kampagne garantieren", sagte Guterres am Freitag in New York. Laut UNO besteht bereits bei drei Kindern im Gazastreifen der Verdacht von akuten Lähmungssymptomen, die für Polio typisch seien.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Einkaufszentrum in Donezk

Kiew (Kyjiw) - Russische und ukrainische Truppen liefern einander im Raum Kursk und im Donbass zunehmend schwere Kämpfe. Bei einem Angriff auf die ostukrainische Stadt Donezk wurde am Freitag laut örtlichen Behörden ein Einkaufszentrum getroffen. Die Ukraine hat unterdessen eigenen Angaben zufolge weitere Geländegewinne bei ihrem Vorstoß in der russischen Region Kursk verzeichnet.

Disput um Menschenrechte: Schlägerei im türkischen Parlament

Ankara - Im türkischen Parlament haben sich Abgeordnete von Regierung und Opposition während einer Debatte über einen inhaftierten Menschenrechtsanwalt geprügelt. Auf einem von der Zeitung "Cumhuriyet" veröffentlichten Video war zu sehen, wie Alpay Özalan, ein Abgeordneter der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ahmet Sik von der türkischen Arbeiterpartei Tip während einer Rede ohrfeigte. Sik stürzte zu Boden, worauf im Parlament in Ankara eine heftige Schlägerei ausbrach.

Muren auf Straßen in Tirol, Überschwemmungen in St. Anton

St. Anton am Arlberg/Sellrain/Grinzens - Unwetter mit Starkregen haben Freitagabend in Teilen der Bezirke Landeck sowie Innsbruck-Land zu Murenabgängen auf Straßen und lokalen Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen war St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck), wo einige Straßen im Ortszentrum überschwemmt wurden. Eine Mure ging auf die Arlberg-Bundesstraße (B 197) ab, diese musste daraufhin auf Tiroler Seite vorerst gesperrt werden. Die Sperre dürfte mehrere Stunden andauern.

Waldbrand nahe türkischer Stadt Izmir zerstörte Häuser

Izmir - Nahe der türkischen Küstenstadt Izmir hat sich ein Waldbrand rasch ausgebreitet und ein zehnstöckiges Wohngebäude im Stadtbezirk Karsiyaka erreicht. In einer Aufnahme des staatlichen Fernsehsenders TRT war zu sehen, wie das Dach des Gebäudes brannte. Ein starker Wind trug die Flammen aus dem nahe gelegenen Waldgebiet in die Stadt. Feuerwehrleute hatten TRT zufolge Mühe, das Feuer zu löschen, während Teile des Daches auf den Boden fielen und einige geparkte Autos beschädigten.

