US-Zölle - EU will Gegenzölle 90 Tage aussetzen

Brüssel/Washington - Die EU hat am Donnerstag auf die 90-tägige Aussetzung der pauschalen 20-Prozent-Zölle der USA mit einer ebenfalls 90-tägigen Aussetzung ihrer erst am Mittwoch beschlossenen Zölle reagiert. Diese waren eine Antwort auf die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium gewesen, die weiter gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte die Aussetzung in einem Statement. Die EU will nun nach Angaben der EU-Kommission mit den USA verhandeln.

Fiskalrats-Chef rechnet mit noch höherem Defizit 2025

Wien - Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt rechnet für das Jahr 2025 mit einem noch höheren Budget-Defizit als bisher erwartet. Der Wirtschaftswissenschaftler verwies in der neuen Folge des ORF-Podcasts "Rohrer bei Budgen" vom Donnerstag auf die neue Schnellschätzung des Fiskalrats, die am Freitag veröffentlicht wird. Diese Prognose werde zeigen, "dass das Defizit offenkundig noch größer ist, als man das bisher erwartet hat", sagte er. Konkrete Daten wollte er noch nicht nennen.

"Koalition der Willigen" plant für Waffenruhe in Ukraine

Brüssel - Die "Koalition der Willigen" treibt die Planungen für eine Unterstützung der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland voran. Die von Frankreich und Großbritannien geführte Gruppe kam Donnerstag in Brüssel erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister zusammen, um an Konzepten für Sicherheitsgarantien zu arbeiten. Diese sollen es der Ukraine ermöglichen, sich ohne große Befürchtungen vor einem erneuten russischen Angriff auf einen Waffenstillstand einzulassen.

Gewessler will Grüne verständlicher machen

Wien - Die designierte neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler will die Ideen ihrer Partei verständlicher machen: "Unsere Konzepte müssen nicht nur im Hörsaal sondern auch am Wirtshaustisch, im Wohnzimmer und am Spielplatz funktionieren", meinte sie in einer Pressekonferenz Donnerstag Vormittag. Im Fall ihrer Wahl zur Bundessprecherin beim Grünen Bundeskongress Ende Juni will sie auch die Führung des Parlamentsklubs übernehmen.

Charles und Camilla schließen Italien-Besuch ab

Vatikanstadt - Am Ende ihres viertägigen Italien-Besuchs haben der britische König Charles III. und Königin Camilla die norditalienische Stadt Ravenna besichtigt. Die Royals wurden von Menschenmassen begrüßt und schüttelten vielen Schaulustigen die Hand. In der Hafenstadt an der Adria besichtigten Charles und Camilla das Grab des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321). Dante, Autor des Werks "Die göttliche Komödie" (Divina commedia), gilt als "Vater" der italienischen Sprache.

Oberstes Gericht in Spanien lehnt Amnestie für Puigdemont ab

Madrid - Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont, der in Spanien seit 2017 per Haftbefehl gesucht wird, kann in Bezug auf den Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder weiterhin nicht von der Amnestieregelung für katalanische Unabhängigkeitsaktivisten profitieren. Das entschied das Oberste Gericht Spaniens am Donnerstag in einem Berufungsverfahren.

Zwei regimekritische TV-Reporter in Türkei festgenommen

Ankara - In der Türkei sind am Donnerstag zwei regierungskritische TV-Journalisten festgenommen worden. Wie aus einem Gerichtsdokument hervorging, stehen die Festnahmen bei einer morgendlichen Razzia in Istanbul im Zusammenhang mit Vorwürfen der Bedrohung und Erpressung. Ein Strafgericht hatte demnach einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnungen der Reporter erlassen und die Beschlagnahmung von Computern, Festplatten und Mobiltelefonen genehmigt.

Wiener Börse deutlich im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit starken Kursgewinnen aber klar unter dem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet. Der ATX kletterte 3,15 Prozent auf 3.716 Zähler hoch. Im Frühhandel war der heimische Leitindex noch um fast neun Prozent hochgesprungen. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit einer Erholungsrally, nachdem US-Präsident Donald Trump die US-Importzölle zum Teil für 90 Tage ausgesetzt hat.

