Staatstrauer nach Grazer Amoklauf endet mit Gottesdienst

Wien/Graz - Die von der Bundesregierung ausgerufene dreitägige Staatstrauer nach der Attacke in einer Grazer Schule mit insgesamt elf Toten endet am Donnerstagabend (19.00 Uhr). Bis dahin bleibt die österreichische Flagge auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt. Als Schlusspunkt ist ein Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom angesetzt, bei dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Regierung erwartet werden.

Weiter Proteste in US-Städten gegen Trumps Migrationspolitik

Los Angeles (Kalifornien)/Washington/Austin (Texas) - Nach tagelangen teils gewaltsamen Demonstrationen in Los Angeles haben die Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump weitere US-Städte erfasst. In der kalifornischen Millionenmetropole versammelten sich am Mittwoch (Ortszeit) wieder mehr als tausend Menschen zu einem friedlichen Protestzug, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demonstrationen wurden auch aus St. Louis, Raleigh, Manhattan, Indianapolis, Spokane und Denver gemeldet.

Weltweit 122 Millionen Vertriebene

Genf/Wien - Die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Ende April waren weltweit mehr als 122 Millionen Menschen vor Krieg und Verfolgung geflohen, gut zwei Millionen mehr als im Jahr davor. Das geht aus dem am Donnerstag vom UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) veröffentlichten "Global Trends"-Bericht hervor. Die meisten Menschen flohen im Sudan, Myanmar und der Ukraine. Gleichzeitig befindet sich das UNHCR in einer Finanzierungskrise.

Internationale Beliebtheit der USA geht unter Trump zurück

Washington - Die Beliebtheit der USA ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump laut einer Untersuchung in zahlreichen Ländern deutlich zurückgegangen. Laut der am Mittwoch (Ortszeit) vom Pew Research Center veröffentlichten Studie nahmen die Beliebtheitswerte der Vereinigten Staaten in 15 von 24 untersuchten Ländern ab. Das Ansehen der USA unter Trump ging in weiten Teilen Europas deutlich zurück, am stärksten war der Fall in Polen. Österreich schien in der Liste nicht auf.

Pkw-Lenker prallt gegen Tiroler Tunnelportal - tot

Stumm - Ein 47-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Zillertalstraße (B169) in Stumm im Tiroler Zillertal ums Leben gekommen. Der Einheimische war laut Medienberichten aus bisher ungeklärter Ursache gegen das Tunnelportal des Märzentunnels geprallt. Daraufhin fing sein Elektroauto Feuer.

70 Jungstörche in Rust gezählt

Rust - In Rust im Burgenland werden diesen Sommer 70 Jungstörche von 26 Brutpaaren großgezogen. Alle Nester wurden gezählt, sogar im Baumnest, das die Vögel vergangenes Jahr selbst gebaut hatten, wurden zwei Küken gesichtet, erklärte Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, gegenüber der APA. Nach dem Rekordjahr 2024, als man sich über 86 junge Störche freuen konnte, ist das heurige ein "durchschnittliches".

Bauland-Preise in Österreich mit riesigen Unterschieden

Wien - Ein Baugrund ist für viele ein Traum. Ein finanziell realistischer in manchen Gemeinden, ein schier unerschwinglicher in anderen, zeigt eine OGM-Auswertung von Preisen und Einkommen in Österreich. Während man in einigen Waldviertler und südburgenländischen Gemeinden für 500 Quadratmeter Bauland mit einem Durchschnittseinkommen gerade einmal zwei Monate arbeiten muss, sind es in Reith bei Kitzbühel über 29 Jahre. Allgemein wird Bauland von Ost- nach Westösterreich teurer.

