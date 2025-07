Tech-Milliardär Elon Musk will eigene Partei gründen

Washington - Der Technologie-Unternehmer Elon Musk hat die Gründung einer eigenen Partei verkündet. "Heute wird die Amerika-Partei gebildet, um euch eure Freiheit zurückzugeben", schrieb Musk am Samstag in seinem Onlinedienst X. Im Streit um das Steuergesetz von US-Präsident Donald Trump hatte er in den vergangenen Tagen bereits mit der Gründung einer Konkurrenzpartei zu Trumps Republikanern gedroht.

27 Tote bei Sturzfluten in USA - Viele Kinder vermisst

Kerrville - Die Zahl der Todesfälle bei den Sturzfluten im US-Staat Texas ist nach Behördenangaben auf 27 gestiegen. Es starben bis Stand Samstagvormittag demnach 9 Kinder und 18 Erwachsene, die noch nicht alle identifiziert waren. Viele Kinder aus einem Sommercamp werden noch vermisst. Am Samstag war noch keine Entspannung in Sicht.

Vier Tote bei Flugzeugabsturz im Salzburger Pinzgau

Wald im Pinzgau - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Wald im Pinzgau sind am frühen Samstagnachmittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die nach Angaben des Sprechers mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Über die Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen.

Männliche Babyleiche in Klagenfurter Park entdeckt

Klagenfurt - Im Klagenfurter Europapark ist Samstagfrüh die Leiche eines männlichen Babys entdeckt worden. Erst hatte es lediglich geheißen, dass es sich bei den Überresten, die in einer Einkaufstasche in einem Gebüsch lagen, um Knochen handelte, die noch untersucht werden müssten. Am Abend bestätigte dann ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage, dass die Leiche eines Babys gefunden worden war.

Deutscher Bergsteiger stürzte in Tirol 200 Meter in den Tod

St. Leonhard im Pitztal - Ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Samstagvormittag bei einer Tour auf die Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann stürzte bei einer Kletterstelle während des Abstiegs aus unbekannter Ursache etwa 200 Meter über die steile Nordseite ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war mit einem zweiten deutschen Alpinisten im Alter von 31 Jahren unterwegs.

Selenskyj: Kiew erhält Hunderttausende Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine erhält für ihren Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch in diesem Jahr Hunderttausende Drohnen. Mit einer US-Firma sei die verstärkte Produktion vereinbart worden. Russland griff zuletzt mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine an. "Dadurch wird die Ukraine in diesem Jahr Hunderttausende weiterer Drohnen zu Sonderkonditionen erhalten - und im nächsten Jahr noch viel mehr", sagte Selenskyj in Kiew.

Niederländische Polizei gegen schärferes Asylrecht

Den Haag - Die niederländische Polizei hat sich gegen die vom Parlament beschlossene Verschärfung des Asylrechts gestellt. Dass der Aufenthalt im Land ohne gültige Papiere wie auch Hilfe für Menschen ohne Papiere strafbar werden soll, werde zu gesellschaftlicher Unruhe führen und die Polizei vor ein Dilemma stellen, erklärte die Polizei am Samstag.

Nach Tankstellen-Explosion in Rom: Sorge um Luftqualität

Rom - Nach der Explosion an einer Tankstelle im römischen Stadtteil Prenestino werden die Luftqualität und der Boden überwacht. Die Umweltschutzagentur ARPA begann umgehend mit der Überwachung der Luftqualität im betroffenen Gebiet, durch die Explosion könnten sich schädliche Stoffe in der gesamten Umgebung verbreitet haben. Die Explosion führte zur Freisetzung von Dioxin, geht aus einer Analyse der regionalen Umweltschutzagentur ARPA Lazio hervor.

