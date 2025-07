Erste Hilfslieferungen erreichen Gazastreifen

Jerusalem - Nach heftiger internationaler Kritik an der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen hat Israel die Ausweitung von Hilfslieferungen über humanitäre Korridore in dem Palästinensergebiet gestattet. Sonntagfrüh verkündete die israelische Armee eine "taktische Pause" ihres Militäreinsatzes in Teilen des Gazastreifens, um die sichere Durchfahrt von Hilfskonvois zu ermöglichen. Zuvor hatte die Armee die Wiederaufnahme des Abwurfs von Hilfslieferungen bekannt gegeben.

Anzeigen nach Störaktion bei Salzburger Festspielen

Salzburg - Infolge der Störaktion bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele vom Samstag sind die sechs Aktivistinnen und Aktivisten wieder auf freiem Fuß. Auf sie warten verwaltungsrechtliche und strafrechtliche Anzeigen, hieß es am Sonntag von der Polizei auf APA-Anfrage. Weitere Ermittlungen seien im Laufen. Reagiert wurde seitens der Festspiele auf den Vorfall bereits am Samstagabend mit zusätzlichem Sicherheitspersonal.

Kulanz für ICE-Fahrgäste nach Tunnel-Panne bei Wien

Wien/Hamburg - Rund 400 Zugfahrgäste können nach einer Panne mit stundenlangem Warten in einem Tunnel bei Wien mit Kulanz rechnen. "Wir möchten uns für die Geduld bedanken und mitteilen, dass mindestens die Kosten des Zugtickets zu 100 Prozent erstattet werden", sagte der Sprecher der österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Klaus Baumgartner. Die Panne ereignete sich zwar mit einem ICE der Deutschen Bahn, doch waren die ÖBB auf der Strecke in Österreich Betreiber.

Erneut Beinahe-Zusammenstoß von Flugzeugen in den USA

Los Angeles - Am Himmel über den USA hat es erneut einen Beinahe-Zusammenstoß gegeben: Ein US-Linienflugzeug musste am Freitag ein abruptes Manöver fliegen, um eine Kollision mit einer anderen Maschine zu verhindern. Er selbst und mehrere weitere Passagiere seien aus ihren Sitzen an die Kabinendecke geschleudert worden, als die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines plötzlich dutzende Meter weit absackte, berichtete nun der Komiker Jimmy Dore im Onlinedienst X über den Vorfall.

Menschen fliehen vor Waldbränden in Südeuropa

Ankara/Athen/Rom - In Südeuropa und der Türkei kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen Waldbrände. In Griechenland sind Gebiete nördlich von Athen, auf den Inseln Euböa, Kreta und der Halbinsel Peloponnes betroffen. In der Türkei brennt es in der westtürkischen Provinz Bursa und im Nordwesten in der Provinz Karabük. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz, Tausende Menschen mussten bereits vor den Flammen flüchten. Auch auf der italienischen Insel Sizilien brennt es immer wieder.

56 Festnahmen und mehr als 200 Anzeigen bei Identitären-Demo

Wien - Rund um die Demonstration der rechtsextremen Identitären sowie mehrere Gegendemos am Samstagnachmittag in Wien hat es 56 vorübergehende Festnahmen und knapp über 200 Anzeigen gegeben, so die Bilanz der Polizei am Sonntag. Die Festnahmen erfolgten bei der Auflösung der insgesamt drei Sitzblockaden, mit denen Gegendemonstranten den rechtsextremen Demonstrationszug durch die Wiener Innenstadt verhindern wollten, wie ein Sprecher gegenüber der APA erklärte.

Tote durch Gedränge bei indischem Tempel

Neu-Delhi - Bei einem Massengedränge an einem Hindu-Tempel in Indien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unglücksort waren Stiegen vor dem Mansa-Devi-Tempel in der nordindischen Stadt Haridwar, wie die Polizei auf Instagram mitteilte. Nach ersten Informationen könnte demnach ein Gerücht, dass durch eine offene Leitung Stromschlaggefahr bestanden habe, die Ursache gewesen sein. Nach Medienberichten gab es auch zahlreiche Verletzte.

Fußballrowdys gingen auf drei Auto-Insassen in OÖ los

Schörfling - Eine Gruppe von 20 Fußballrowdys ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Autobahnrastplatz Hainbach in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren losgegangen. Das aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau stammende Trio wurde bei der Attacke verletzt. Der Fanbus mitsamt den Angreifern, der sich gerade auf der Heimreise nach einem Auswärtsspiel befunden hatte, wurde später von der Polizei angehalten.

