EU und USA einig: 15 Prozent Zoll für Europa

Edinburgh/EU-weit - Die EU und die USA haben sich auf eine Grundsatzvereinbarung zur Entschärfung des seit Monaten andauernden Zollkonflikts geeinigt. Das teilten beide Seiten nach einem Spitzengespräch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland mit. Trumps Angaben zufolge werde der Zollsatz auf die meisten Importe bei 15 Prozent liegen, auch für die Automobilindustrie.

Gespräche zwischen Thailand und Kambodscha in Malaysia

Bangkok/Phnom Penh/Kuala Lumpur - Nach der Eskalation im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha wollen am Montag die Regierungschefs beider Länder zu Gesprächen nach Malaysia reisen. Das bestätigte der Sprecher des thailändischen Außenministeriums, Nikorndej Balankura, vor Journalisten, ohne Details zu nennen. Ob sich der kambodschanische Ministerpräsident Hun Manet und Thailands Übergangsministerpräsident Phumtham Wechayachai dabei persönlich treffen werden, war zunächst unklar.

Verletzte in Kiew bei russischen Luftangriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei erneuten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind Berichten zufolge in Kiew mindestens acht Menschen verletzt worden. "The Kyiv Independent" schrieb unter Berufung auf Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko, unter den Verletzten sei ein dreijähriges Kind. Vier Menschen kamen demnach ins Krankenhaus, einer sei in kritischem Zustand.

Klimawandel bedroht Fischbestände im Mittelmeer

Rom - Die Fischbestände im Mittelmeer stehen durch den Klimawandel unter wachsendem Druck. Wegen der Anzahl an extrem heißen Tagen steigt die Wassertemperatur seit 1940 kontinuierlich - mit schwerwiegenden Folgen für die Meeresfauna und die Fischerei. Viele Fischarten leiden zunehmend unter den immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen, was nicht nur die Ökosysteme belastet, sondern auch wirtschaftliche Schäden verursacht.

Laut Augenzeugen Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind laut Augenzeugen und Rettungskräften mindestens zwölf Menschen getötet worden. Bei der Attacke auf ein Wohnhaus westlich von Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets seien zudem 20 Menschen verletzt worden, hieß es in der Nacht. Unabhängig überprüfen ließ sich dies zunächst nicht. Vonseiten der israelischen Streitkräfte gab es dazu vorerst keine Angaben.

Drei Tote bei Zugsunglück in Baden-Württemberg

Biberach/Steindorf/Berlin - Bei einem Zugsunglück in Riedlingen im Südosten des deutschen Bundeslandes Baden-Württembergs am Sonntagabend sind drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller sind unter den Toten der Lokführer und ein weiterer Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB). Zudem gehen die Einsatzkräfte inzwischen von rund 50 Verletzten aus. 25 davon seien schwer verletzt, sagte Ziller. Ein Zugunfall in Kärnten verlief indes glimpflich.

Mindestens elf Menschen in US-Supermarkt niedergestochen

USA/Traverse City (Michigan) - Nach einem Messerangriff in einem Supermarkt im US-Staat Michigan mit elf Verletzten soll der Tatverdächtige wegen Terrorismus und Körperverletzung mit Tötungsabsicht angeklagt werden. Das Motiv sei nach dem Vorfall am Samstag (Ortszeit) in dem Walmart in Traverse City weiter unklar, sagte Sheriff Michael Shea bei einer Pressekonferenz. Ein 42-Jähriger aus Michigan, der mehrere Frauen und Männer mit einem Klappmesser verletzt haben soll, sei festgenommen worden.

