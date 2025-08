Putin empfängt US-Sondergesandten Witkoff

Washington/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. Das Treffen wurde laut Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge nach drei Stunden beendet. Einzelheiten wurden nicht genannt. Witkoffs Moskau-Reise erfolgt kurz vor Ablauf einer zehntägigen Frist, die US-Präsident Donald Trump Russland zur Beendigung des Angriffskriegs in der Ukraine in der vergangenen Woche gesetzt hat.

Nächste Anklage in Causa Signa könnte bevorstehen

Innsbruck/Österreich - In die Causa Signa ist am Mittwoch neuerlich Bewegung geraten: Nachdem bekannt wurde, dass der Strafprozess gegen den Signa-Gründer und Pleitier Ren� Benko am Landesgericht Innsbruck stattfinden wird, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einen weiteren Vorhabensbericht an die Oberbehörden übermittelt. Damit könnte eine weitere Anklage rund um den zerfallenen Immobilienkonzern bevorstehen.

Seniorenbund für BVwG kein Teil der ÖVP

Wien - Der Verein Österreichischer Seniorenbund sei doch kein Teil der Volkspartei, hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) kürzlich entschieden. Wie "Der Standard" am Mittwoch berichtete, wurde auch eine Geldbuße in der Höhe von 15.000 Euro aufgehoben. Diese hatte es vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) gesetzt, weil Parteien (und deren Teilorganisationen) explizit von Corona-Förderungen für gemeinnützige Organisationen ausgeschlossen waren.

Waldbrand in Südfrankreich vernichtet tausende Hektar

Paris - Mindestens ein Todesopfer und neun Verletzte, Straßensperrungen und Evakuierungen: Hunderte Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich gegen den bisher größten Waldbrand dieses Sommers. Mehr als 1.800 Feuerwehrleute waren am Mittwoch im Einsatz gegen die Flammen, sämtliche Löschflugzeuge des Landes wurden in das Gebiet zwischen Narbonne und Carcassonne entsandt. Die Küstenautobahn zwischen Frankreich und Spanien wurde gesperrt, zwei Campingplätze und viele Wohnhäuser evakuiert.

Millionen Iraner wegen Hitze ohne Strom und Wasser

Teheran - Angesichts der Wasserkrise und Sommerhitze greifen die Behörden in der iranischen Hauptstadt zu schärferen Sparmaßnahmen. In der Millionenmetropole Teheran schaltet die Stadtverwaltung den Strom von Privathaushalten nun zweimal am Tag und insgesamt bis zu vier Stunden ab, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Damit fallen in vielen Wohnungen bei Temperaturen bis zu 37 Grad auch die Klimaanlagen aus.

Zwei Maskierte verübten erneut Tankstellenraub in Wien

Wien - Schon wieder ist eine Tankstelle in Wien überfallen worden. Zwei Maskierte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Tankstelle in der Triester Straße in Wien-Favoriten ausgeraubt und den Tankwart im Shop laut dessen Aussage mit einer Pistole gezwungen, die Kassa zu öffnen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam allerdings nur ein Räuber in den Shop, der andere stand davor zur Absicherung. Der Überfall ist der bisher jüngste einer Reihe ähnlicher Coups in den vergangenen Wochen.

Verregneter Juli war gut fürs Grundwasser

Wien - Die Niederschläge im Juli haben sich positiv auf das Wasservorkommen in Österreich ausgewirkt, vor allem auf das Grundwasser. Der Anteil niedriger bis sehr niedriger Grundwasserstände sank von rund 70 Prozent der untersuchten Messstellen im Juni auf etwa 35 Prozent im Juli, zeigt der Monatsbericht "Wasserhaushalt Österreich" des Landwirtschafts- und Umweltministeriums. "Trotzdem haben wir mancherorts noch Defizite beim Grundwasser", betonte Minister Norbert Totschnig (ÖVP).

Wiener nach homophober Gewaltandrohung verurteilt

Wien - Im Zusammenhang mit einer homophoben Gewaltandrohung gegen einen Nachbarn, die beim Betroffenen massive psychische Folgen hatte, ist ein 64-Jähriger am Mittwoch am Wiener Landesgericht zur Rechenschaft gezogen worden. Der Mann fasste wegen gefährlicher Drohung und Beleidigung eine fünfmonatige Freiheitsstrafe aus, die ihm aufgrund seiner bisherigen Unbescholtenheit unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurde.

