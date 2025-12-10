Friedensnobelpreisträgerin trotz Drohungen in Oslo

Oslo - In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado soll zu Mittag im Rathaus von Oslo geehrt werden. Rund um Machado hatte es ein Verwirrspiel gegeben. Kurz vor Beginn der feierlichen Zeremonie teilte das norwegische Nobelinstitut nämlich mit, dass Machado in Oslo sei. Sie werde aber nicht an der Zeremonie teilnehmen. Venezuela hatte der Oppositionsführerin die Ausreise verboten.

Benko und Ehefrau verzichten im Prozess auf Aussagen

Innsbruck - Der zweite Prozess gegen Signa-Gründer Ren� Benko hat am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht begonnen. Neben ihm muss sich auch Ehefrau Nathalie verantworten. Sie sollen im Rahmen der Insolvenz Benkos als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Bargeld, Schmuck und Uhren in einem Tresor bei Verwandten versteckt haben. Die Staatsanwaltschaft sah den Tatbestand der betrügerischen Krida gegeben, die Verteidiger stritten dies ab. Die beiden Angeklagten verzichteten auf Aussagen.

Nationalrat streitet über Wirtschaft

Wien - Der Auftakt der letzten Plenarwoche des Jahres 2025 hat am Mittwoch im Nationalrat einen Schlagabtausch über die Wirtschafts- und Energiepolitik gebracht. Die Koalitionsfraktionen warben dabei für die Zustimmung der Opposition zum "Günstiger Strom-Gesetz" und kritisierten die Freiheitlichen. Die sehen wiederum bei der Regierung gesamt und speziell der ÖVP ein Versagen in Sachen Wirtschaftsaufschwung. Für die Grünen lebt die Koalition in der Vergangenheit.

27 Europaratsstaaten fordern Kurswechsel bei Migration

Straßburg/Wien - 27 der 46 Mitgliedstaaten des Europarates, darunter Österreich, fordern einen Kurswechsel bei der Migration. Sie unterzeichneten am Mittwoch - dem Tag der Menschenrechte - beim informellen Ministerkomitee in Straßburg eine gemeinsame Erklärung, in der eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Systems der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verlangt wird. "Die EMRK darf nicht die Falschen schützen", betonte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in einer Aussendung.

Nur 35 Prozent mit politischem System zufrieden

Wien - Nur 35 Prozent der Bevölkerung finden, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. Für die sinkenden Werte sind vor allem die Teuerung und die Erfahrung verantwortlich, dass die eigenen Interessen nicht vertreten werden, erklärte Martina Zandonella. Sie präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse des Demokratie Monitors des Instituts Foresight. Die Haltung gegenüber der Demokratie blieb hingegen gleich: 89 Prozent halten sie für die beste Staatsform.

Trump will Kämpfe zwischen Kambodscha und Thailand beilegen

Bangkok/Phnom Penh/Washington - US-Präsident Donald Trump will die neu ausgebrochenen Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha mit einem Telefonat beenden und damit einen von ihm im Juli vermittelten Waffenstillstand retten. Er kündigte für Mittwoch "einen Anruf" an. "Wer sonst könnte sagen, ich werde einen Anruf tätigen und einen Krieg zwischen zwei sehr mächtigen Ländern beenden", sagte Trump auf einer Kundgebung in Pennsylvania am Dienstag (Ortszeit) mit Blick auf die beiden südostasiatischen Länder.

Tabakgesetz mit Einweg-E-Zigaretten-Verbot in Begutachtung

Wien - Die bereits angekündigte Novelle zum Tabakgesetz geht am Mittwoch in Begutachtung. Kernpunkt ist das Verbot von Einweg-E-Zigaretten mit und ohne Nikotin. Dazu kommen strengere Bestimmungen für Nikotinbeutel und E-Liquids sowie ein Wegwerf-Verbot von Tabakprodukten und ähnlichen Erzeugnissen auf Spielplätzen. Die Novelle soll nach den Vorstellungen der Regierung im kommenden Juli in Kraft treten, das Verbot für die Einweg-E-Zigaretten mit Jahresende 2026.

Vom Mauswiesel bis Kiebitz: Natur des Jahres 2026 gekürt

Wien - Alle Jahre wieder küren Expertinnen und Experten verschiedenste Pflanzen, Tiere, Pilze und Steine, die in Österreich vorkommen, zur "Natur des Jahres". Damit wollen sie etwa auf ihre Gefährdung aufmerksam machen und kaum beachtete Arten ins Rampenlicht rücken. Ab kommendem Jänner gehören dazu das Mauswiesel, die Wiesen-Glockenblume, der Kiebitz, Höhlenflohkrebse aus Salzburg und das Mineral Epidot, vulgo Ca2Al2(Fe,Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH), so der Naturschutzbund.

