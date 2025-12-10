Ethereum - Japanischer Yen

520 349,81
 JPY
-852,78
-0,16 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 10.12.2025 07:18:02

Warten auf Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen in Rot

In Fernost verzeichnen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte moderate Verluste.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag im Plus.

Der ATX notierte im frühen Handel zeitweise noch etwas tiefer. Im Verlauf wechselte er zwischen Gewinnen und Verlusten, entschied sich dann jedoch für die Gewinnzone und beendete die Sitzung 0,59 Prozent höher bei 5.129,53 Punkten.

Die weitgehende Anlegerzurückhaltung wurde von Experten mit dem Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch erklärt. Marktseitig geht man von einer Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte aus. Analysten der Helaba schrieben dazu, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Ähnlich klingt das bei Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management: "Von den möglichen Meinungsverschiedenheiten über den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, die Märkte zu überraschen."

Neue Außenhandelsdaten aus Deutschland hingegen rührten die Börsen kaum. Insgesamt wuchsen die deutschen Exporte im Oktober nämlich minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, die Importe sanken um 1,2 Prozent.

Unternehmensseitig zog das ATX-Schwergewicht Erste Group Bank Blicke auf sich. Die UBS-Bank hat das Kursziel für die Bank angehoben. Die Empfehlung wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt.

Derweil hat der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing gemeldet, dass Vorstandschef Rohit Aggarwal mit Ende Jänner 2026 sein Mandat niederlegt. Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas fester und hielt sich im Laufe des Tages weitgehend im Plus. Er verabschiedete sich schließlich 0,49 Prozent höher bei 24.162,65 Zählern in den Feierabend.

Tags zuvor war der DAX knapp über der 50- und auch der 100-Tage-Durchschnittslinie auf der Stelle getreten und damit aus der Handelsspanne vom Freitag nicht heraus gekommen. Diese charttechnischen Linien gelten als Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend. In den zwei Wochen davor hatte er sich allerdings wieder deutlich von seinem Zwischentief erholt. Das Jahr ist somit bisher für den deutschen Leitindex gut verlaufen.

Da zudem zuletzt wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet wurde, gilt ein solcher Schritt inzwischen als eingepreist. Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan warnte daher vor zu hohen Erwartungen. Die Börsen befänden sich wieder in Sichtweite ihrer Rekordhöhen, weshalb Gewinnmitnahmen für den einen oder anderen eine Option sein könnten.

WALL STREET

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed tat sich an den US-Aktienbörsen nicht viel.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 47.561,12 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 23.576.49 Zählern in den Feierabend.

"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mit Abgaben.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,37 Prozent ab auf 50.468,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,46 Prozent nach auf 3.891,73 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 0,25 Prozent auf 25.371,37 Einheiten ein.

Asiens Aktienmärkte fahren am Mittwoch überwiegend Verluste ein. Am Tag des anstehenden Fed-Zinsentscheids in den USA überwiegt an den Handelsplätzen der Region die Vorsicht. Während eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bei den meisten Investoren als sicher gilt, sorgen nun die möglichen Erwartungen der Fed an das kommende Jahr für Unruhe. Auch die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den internationalen Anleihemärkten wecken zunehmend Besorgnis.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
10.12.25 Abingdon Investments Limited Registered Shs / Hauptversammlung
10.12.25 Adobe Inc / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc Cert Deposito Arg Repr 1-11 Sh / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
10.12.25 Adobe Inc. / Quartalszahlen
10.12.25 AIkido Pharma Inc Registered Shs / Hauptversammlung
10.12.25 AMC Entertainment Holdings / Hauptversammlung
10.12.25 Amtech Systems Inc. / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
10.12.25 Unemployment Rate
10.12.25 Producer Price Index (MoM)
10.12.25 Producer Price Index (YoY)
10.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.12.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
10.12.25 Manufacturing Output (MoM)
10.12.25 Industrial Output (MoM)
10.12.25 Kerninflation (im Monatsvergleich)
10.12.25 Inflation (HICP) (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.12.25 Industrieproduktion ( Jahr )
10.12.25 Industrieproduktion ( Monat )
10.12.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.12.25 Kerninflation
10.12.25 Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr )
10.12.25 Handelsbilanz
10.12.25 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
10.12.25 Leistungsbilanz
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.12.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
10.12.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
10.12.25 Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr )
10.12.25 Industrial Output s.a. (MoM)
10.12.25 M2 Geldmenge (Jahr)
10.12.25 Neue Kredite
10.12.25 Industrieproduktion (Jahr)
10.12.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
10.12.25 BoE Gouverneur Bailey Rede
10.12.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
10.12.25 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
10.12.25 Globale Handelsbilanz
10.12.25 M3-Geldmenge
10.12.25 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.12.25 IPCA-Inflation
10.12.25 MBA Hypothekenanträge
10.12.25 Arbeitskostenindex
10.12.25 Zinsentscheidung der BoC
10.12.25 Geldpolitischer Begleittext der BoC
10.12.25 Großhandelsinventare
10.12.25 EIA Rohöl Lagerbestand
10.12.25 Pressekonferenz der BoC
10.12.25 Geburtstag des Sultans von Selangor
10.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
10.12.25 Zinsprojektionen - Langfristig
10.12.25 Fed-Zinsentscheid
10.12.25 Zinsprojektionen - 2 Jahre
10.12.25 Zinsprojektionen - Aktuell
10.12.25 Zinsprojektionen - 1 Jahr
10.12.25 Zinsprojektionen - 3 Jahre
10.12.25 Erklärung zur Geldpolitik der Fed
10.12.25 FOMC Wirtschaftsprojektion
10.12.25 Monatliches Budget-Statement
10.12.25 FOMC Pressekonferenz
10.12.25 Zinssatzentscheidung
10.12.25 Produktionsverkäufe

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen in Rot
In Fernost verzeichnen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte moderate Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen