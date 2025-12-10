Warten auf Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen in Rot

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag im Plus.

Der ATX notierte im frühen Handel zeitweise noch etwas tiefer. Im Verlauf wechselte er zwischen Gewinnen und Verlusten, entschied sich dann jedoch für die Gewinnzone und beendete die Sitzung 0,59 Prozent höher bei 5.129,53 Punkten.

Die weitgehende Anlegerzurückhaltung wurde von Experten mit dem Warten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch erklärt. Marktseitig geht man von einer Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte aus. Analysten der Helaba schrieben dazu, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Ähnlich klingt das bei Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management: "Von den möglichen Meinungsverschiedenheiten über den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, die Märkte zu überraschen."

Neue Außenhandelsdaten aus Deutschland hingegen rührten die Börsen kaum. Insgesamt wuchsen die deutschen Exporte im Oktober nämlich minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, die Importe sanken um 1,2 Prozent.

Unternehmensseitig zog das ATX-Schwergewicht Erste Group Bank Blicke auf sich. Die UBS-Bank hat das Kursziel für die Bank angehoben. Die Empfehlung wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt.

Derweil hat der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing gemeldet, dass Vorstandschef Rohit Aggarwal mit Ende Jänner 2026 sein Mandat niederlegt. Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas fester und hielt sich im Laufe des Tages weitgehend im Plus. Er verabschiedete sich schließlich 0,49 Prozent höher bei 24.162,65 Zählern in den Feierabend.

Tags zuvor war der DAX knapp über der 50- und auch der 100-Tage-Durchschnittslinie auf der Stelle getreten und damit aus der Handelsspanne vom Freitag nicht heraus gekommen. Diese charttechnischen Linien gelten als Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend. In den zwei Wochen davor hatte er sich allerdings wieder deutlich von seinem Zwischentief erholt. Das Jahr ist somit bisher für den deutschen Leitindex gut verlaufen.

Da zudem zuletzt wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet wurde, gilt ein solcher Schritt inzwischen als eingepreist. Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan warnte daher vor zu hohen Erwartungen. Die Börsen befänden sich wieder in Sichtweite ihrer Rekordhöhen, weshalb Gewinnmitnahmen für den einen oder anderen eine Option sein könnten.

WALL STREET

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed tat sich an den US-Aktienbörsen nicht viel.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 47.561,12 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 23.576.49 Zählern in den Feierabend.

"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mit Abgaben.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,37 Prozent ab auf 50.468,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,46 Prozent nach auf 3.891,73 Zähler.

Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng steckt Verluste von 0,25 Prozent auf 25.371,37 Einheiten ein.

Asiens Aktienmärkte fahren am Mittwoch überwiegend Verluste ein. Am Tag des anstehenden Fed-Zinsentscheids in den USA überwiegt an den Handelsplätzen der Region die Vorsicht. Während eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bei den meisten Investoren als sicher gilt, sorgen nun die möglichen Erwartungen der Fed an das kommende Jahr für Unruhe. Auch die zuletzt stark gestiegenen Renditen an den internationalen Anleihemärkten wecken zunehmend Besorgnis.

