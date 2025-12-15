US-Unterhändler drängen Kiew weiter zur Aufgabe des Donbass

Berlin - Die US-Unterhändler fordern die Ukraine weiter zu einer Aufgabe des Donbass auf. Dies teilte ein hochrangiger Vertreter Kiews, der über die Berliner Gespräche zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine informiert wurde, am Montag mit. Die wichtige Region im Osten der Ukraine ist nur teilweise von Russland besetzt. Die Bemühungen um einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland werden am Montag in Berlin fortgesetzt.

Wohl keine Anklage gegen Benko in Italien

Trient/Wien - Die Staatsanwaltschaft Trient in Italien will laut unbestätigten Medienberichten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Signa-Gründer Ren� Benko fallen lassen. Ein entsprechender Antrag sei bei einem Trienter Untersuchungsrichter eingegangen, meldeten norditalienische Medien. Demnach kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es zwischen einigen Personen zwar enge Kontakte gegeben habe, aber sie hätten nie im kriminellen Zusammenschluss gehandelt.

35 Nationen nehmen am 70. ESC in Wien teil

Wien - Ein ereignisreicher Song-Contest-Tag eröffnete die neue Woche: Nach den großen Kalamitäten um eine mögliche Teilnahme Israels beim Musikbewerb gab die Europäische Rundfunkunion (EBU) bekannt, dass 35 Länder am 70. Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen werden. Und zugleich veröffentlichte der ORF seine Liste jener zwölf Acts, die am 20. Februar im nationalen Vorentscheid "Vienna Calling" um das Finalticket für Österreich kämpfen werden.

Fiskalrat drängt auf weitere Sparmaßnahmen

Wien - Der Fiskalrat drängt auf weitere große Konsolidierungsschritte. Das von der Regierung angestrebte Ziel, das Budgetdefizit bis 2028 unter 3 Prozent des BIP zu drücken, wird laut dem am Montag präsentierten Jahresbericht des Fiskalrats deutlich verfehlt, sollten nicht zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Bis 2026 sieht der Fiskalrat die Budgetziele der Regierung auf Kurs, ab 2027 sind seine Prognosen aber deutlich schlechter als jene des Finanzministeriums.

Zwölf Monate Haft für 20-Jährigen in Stalking-Prozess

Wien - Zu zwölf Monaten Haft, davon acht bedingt, ist am Montagvormittag am Wiener Landesgericht ein 20-Jähriger nicht rechtskräftig verurteilt worden, weil er seine Nachbarin seit Oktober 2023 mehrfach gestalkt haben soll. Der Angeklagte hatte deshalb bereits im August 2023 sechs Monate bedingt ausgefasst. Nur zwei Monate danach begann für die junge Frau jedoch wieder das gleiche Martyrium. Der Mann zeigte sich dazu vor der Richterin vollumfassend geständig.

EU-Kommission will Mercosur bis Ende 2025 unterschreiben

Brüssel - Die EU-Kommission will das Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten bis Jahresende unterschreiben: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir es noch vor Ende dieses Jahres über die Ziellinie bringen", sagte der zuständige Sprecher am Montag in Brüssel vor Journalisten. Der französische Premierminister S�bastien Lecornu hatte am Sonntag laut Medienberichten gefordert, die Unterzeichnung auf das kommende Jahr zu verschieben und weiter zu verhandeln.

EU lockert CO2-Zielwerte für Autos

Brüssel/Wien - Es ist ein Erfolg für die Lobbybemühungen der Autobranche einiger wichtiger EU-Staaten, aber auch der Zulieferindustrie in Österreich: Am Dienstag legt die EU-Kommission ihre überarbeiteten CO2-Vorgaben für die Autoindustrie vor. Dabei wird damit gerechnet, dass dann das für 2035 geplante Verbrenner-Aus gekippt wird - und auch danach noch neue Autos auf die Straßen kommen dürfen, aus deren Auspuff CO2 kommt.

Fünfzehnjähriger drohte Betreuerin in Steiermark mit Messer

Bruck an der Mur - Ein 15-Jähriger, der in Bruck an der Mur in einer betreuten Wohnung untergebracht ist, hat seine Betreuerin mit einem Küchenmesser bewaffnet mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte flüchten. Nun steht der Jugendliche auch unter Verdacht, im November in der Stadt einen schweren Raub mit einem Messer begangen zu haben. Er wurde laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark vom Montag in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, legt um 1,2 Prozent zu.

Wien - Die Wiener Börse verzeichnete am Montag im Tagesverlauf Kurszuwächse. Der ATX legte gegen Nachmittag um 1,2 Prozent auf 5.163 Punkte zu. Der ATX Prime verzeichnete ebenso ein Plus von 1,1 Prozent auf 2.564,90 Zähler. Ein ähnlicher Trend war an Europas Leitbörsen zu beobachten. Die Banken- und Finanzwerte des ATX Prime-Segments lagen am Montag durchgängig in der Gewinnzone. Die Papiere der Vienna Insurance Group (VIG) konnten an die gute Performance von Freitag anschließen.

