Pilz muss Entschädigung zahlen, Buch wird eingezogen

Wien - Ex-Politiker Peter Pilz ist am Donnerstag in Wien erstinstanzlich wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Er hatte in seinem Buch zum Todesfall des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek insinuiert, mehrere Spitzenbeamte hätten im Auftrag der ÖVP versucht, Ermittlungen zu beeinflussen und Vorgänge zu vertuschen. Pilz muss laut Gericht insgesamt 57.000 Euro Entschädigung zahlen. Das Buch selbst wird laut Urteil eingezogen, das Urteil veröffentlicht.

Sylvia Mayer als DSN-Direktorin bestellt

Wien - Sylvia Mayer wird ab 1. Jänner Direktorin der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst (DSN). Wie bereits medial spekuliert, übernimmt die bisherige Stellvertreterin die Leitung der Behörde, nachdem sich Omar Haijawi-Pirchner mit Jahresende aus der Funktion zurückzieht. Sie sei "als einzige Kandidatin oder Kandidat als 'in höchstem Ausmaß' geeignet aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen", teilte das Innenministerium am Donnerstag mit.

EZB-Rat belässt Leitzins und erhöht Konjunkturaussicht

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält ihren Leitzins angesichts einer niedrigen Inflation stabil. Den wichtigen Einlagensatz beließ der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Zugleich erwartet die EZB nun für das kommende Jahr eine leicht höhere Inflation und mehr Wirtschaftswachstum. Das löst schon Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung im kommenden Jahr oder 2027 aus.

Unimarkt könnte ein Drittel seiner Filialen schließen

Traun - Zumindest acht Unimarkt-Filialen sperren mit 20. Dezember zu. Es könnte aber insgesamt sogar rund ein Drittel der mehr als 90 Standorte treffen. "Wenn keine Nachfolgelösungen gefunden werden können, werden Standorte vom Markt genommen und geschlossen", so ein Unimarkt-Sprecher auf APA-Anfrage. 23 Filialen will Spar übernehmen und 21 Rewe. Für einzelne weitere führe man Gespräche mit selbstständigen Kaufleuten, die im Jänner finalisiert werden sollen.

Mann von Lastenaufzug in Wien eingeklemmt und getötet

Wien - Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Wien-Donaustadt am Mittwochabend getötet worden. Er war von einem Lastenaufzug im Lager des Chips-Herstellers Kelly's eingeklemmt worden. Erst Feuerwehrleuten gelang es, den Aufzug anzuheben und den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Salzburg erhält als erstes Bundesland ME/CFS-Anlaufstelle

Zell am See/Salzburg/Wien - In Salzburg ist am Donnerstag das bundesweit erste Konzept für die flächendeckende Versorgung von Patientinnen und Patienten mit postakuten Infektionssyndromen (PAIS) wie Long Covid oder ME/CFS präsentiert worden. Erste Ansprechpartner bleiben die Hausärztinnen, Hausärzte und Primärversorgungszentren. Für die weiterführende Diagnostik wird am Tauernklinikum Zell am See (Pinzgau) eine Anlaufstelle eingerichtet. Bei äußerst schweren Fällen ist eine Spezialversorgung vorgesehen.

Anklage nach Drogentod einer 14-jährigen Wienerin

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach dem Drogentod einer 14-Jährigen im heurigen Frühjahr Anklage gegen zwei Burschen erhoben. Die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Strafantrag, der am kommenden Montag im Grauen Haus verhandelt wird. Den beiden 18-Jährigen wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen, einem von ihnen zusätzlich unerlaubter Umgang mit Suchtgiften. Er soll dem Mädchen Kokain und MDMA überlassen haben.

Estland: Illegaler Grenzübertritt russischer Grenzschützer

Tallinn - Drei russische Grenzschützer haben nach Angaben des estnischen Außenministeriums unerlaubt die Grenze zum benachbarten EU- und NATO-Land Estland überschritten. Demnach sollen die Beamten illegal die Kontrolllinie auf einem Wellenbrecher im Grenzfluss Narva nahe dem Ort Vasknarva überquert haben, an dem sie mit einem Luftkissenfahrzeug eingetroffen und zu Fuß entlanggegangen waren. Danach seien sie wieder zu ihrem Fahrzeug und auf die russische Seite zurückgekehrt.

Wiener Börse kaum bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach der Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung kaum verändert präsentiert. Der ATX gab knappe 0,04 Prozent auf 5.175 Einheiten nach. Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum wie erwartet erneut unverändert. Am heimische Aktienmarkt legte EVN Jahreszahlen vor und die Aktien des niederösterreichischen Stromversorgers gewannen 1,9 Prozent. Raiffeisen Bank International fielen hingegen um 2,7 Prozent.

