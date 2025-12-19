Regierung zog positive Bilanz über bisherige Arbeit

Wien - Die Regierung hat am Freitag eine positive Bilanz über ihre bisherige Arbeit gezogen. In 35 Ministerräten seien 481 Ministerratsvorträge entstanden, sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Auf bereits Umgesetztes - vom Handyverbot bis zur Mietpreisbremse - verwiesen auch Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Sie zeigten sich optimistisch, dass die Umfragewerte der Koalition steigen werden.

Laut Kiew auch Europäer bei Ukraine-Gesprächen in Miami

Miami (Florida) - An den Gesprächen von US-Gesandten mit Vertretern der Ukraine über einen möglichen Friedensplan am Freitag in Miami sind auch europäische Vertreter beteiligt. Dies teilte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow, der bereits in den USA ist, auf Telegram mit. Das Nachrichtenportal Axios berichtet unter Berufung auf zwei Insider, dass die nationalen Sicherheitsberater Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens an dem Treffen mit dem US-Sondergesandten teilnehmen.

Kiew meldet Angriff auf russischen Öltanker im Mittelmeer

Kiew (Kyjiw) - Kiew hat eigenen Angaben zufolge erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges einen mutmaßlichen Öltanker der russischen Schattenflotte in neutralen Gewässern im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen. Es habe sich um einen "neuen, beispiellosen Spezialeinsatz" gehandelt, hieß es am Freitag aus Kreisen des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU). Der Tanker "Qendil" habe "schwere Schäden erlitten" und könne "nicht mehr für seinen vorgesehenen Zweck eingesetzt werden".

Epstein-Akten: Zunächst sollen nur Teile öffentlich werden

Washington/New York - Entgegen einer gesetzlichen Frist will die US-Regierung am Freitag zunächst nur einen Teil der Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlichen. Vize-Justizminister Todd Blanche sagte dem Sender Fox News, er erwarte bis Fristablauf um Mitternacht (Ortszeit) die Freigabe "mehrerer hunderttausend Dokumente", darunter Fotos und Schriftstücke. In den kommenden Wochen sei dann die Veröffentlichung Hunderttausender weiterer Akten geplant.

Shein muss in Frankreich nicht zusperren

Singapur - Der asiatische Onlinehändler Shein darf sein Geschäft in Frankreich fortführen. Ein Gericht in Paris lehnte am Freitag einen Antrag des französischen Staates auf eine dreimonatige Sperre der Plattform ab. Da Shein angeprangerte Angebote illegaler Waren entfernt habe, scheine die Maßnahme "unangemessen", hieß es in der Urteilsbegründung. Die Ermittlungen der Justiz gegen Shein laufen aber noch weiter.

EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben

Brüssel - Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten kann wegen einer von Italien gewünschten Verschiebung frühestens im nächsten Jahr erfolgen. Dafür werde ein Termin am 12. Jänner im Paraguay ins Auge gefasst, schreibt die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf EU-Kommissionsbeamte. Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist zuversichtlich, dass die Unterschrift Mitte Jänner erfolgen kann.

Drei Tote bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh

Taipeh - Bei Angriffen in zwei U-Bahn-Stationen in Taipeh sind am Freitag mindestens drei Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Täter sei tot, teilte ein Vertreter der Feuerwehr mit. Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an sagte, der Verdächtige sei nach den Angriffen offenbar von einem Gebäude in den Tod gesprungen, um seiner Festnahme zu entgehen. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai sprach von einer "vorsätzlichen Tat".

Trump schließt Krieg gegen Venezuela nicht aus

Washington - US-Präsident Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Krieges gegen Venezuela offen. "Ich schließe das nicht aus, nein", sagte Trump am Freitag dem ‌Sender NBC News in einem Telefoninterview. Zudem drohte er nach der Beschlagnahmung eines Öltanker in der Nähe venezolanischer Gewässer in der Vorwoche mit weiteren Beschlagnahmungen. Am Dienstag hatte die US-Regierung eine Blockade für unter US-Sanktionen fallende Öltanker angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

Wiener Leitindex ATX mit Rekorden

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen und ein neues Rekordhoch beim ATX markiert. Der heimische Leitindex gewann zum Sitzungsende 0,85 Prozent auf 5.234,55 Punkte. Damit erreichte er eine neue Bestmarke. Im Laufe des Handels kam der ATX sogar auf 5.245,14 Zähler, ebenfalls ein neuer Rekord. Den Höhenflug lösten hauptsächlich die Finanzwerte aus. Ins Blickfeld der Anleger rückte auch die nach oben korrigierte Wachstumsprognose der Oesterreichischen Nationalbank.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red