Washington beginnt mit Freigabe der Epstein-Akten

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Tausende Dokumente und Fotos sind auf der Webseite des Ministeriums einsehbar. Unter den ersten hochgeladenen Dateien befinden sich zum Teil geschwärzte Dokumente der Bundespolizei FBI. In den nächsten Wochen sollen voraussichtlich noch einmal Hunderttausende Dokumente freigegeben werden.

Rubio: Haben bei Ukraine-Gesprächen noch langen Weg vor uns

Miami (Florida)/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat sich vor neuen Gesprächen in Miami über einen möglichen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine verhalten geäußert. "Ich denke, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, und natürlich kommt das Schwierigste immer am Schluss", sagte Rubio auf einer Pressekonferenz in Washington. Bereits am Freitag finden in Florida Gespräche statt, bei denen die Europäer auch mit am Tisch sitzen.

Sieben Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa

Odessa - Bei einem russischen Raketenangriff sind in der Region der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Weitere fünfzehn Menschen seien Freitagabend bei dem Angriff auf "Einrichtungen der Hafeninfrastruktur" verletzt worden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Kiper in Online-Netzwerken. Demnach griff die russische Armee mit einer ballistischen Rakete an. Das am Schwarzen Meer gelegene Odessa nimmt Russland regelmäßig ins Visier.

Mikl-Leitner für Abbau von Doppelgleisigkeiten

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner macht Druck bei Reformen. "Die Republik Österreich kann sich keine Doppelgleisigkeiten mehr leisten. Deswegen müssen wir die Kompetenzen auch ganz klar regeln", betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei der Sozialhilfe pocht sie auf eine bundesweit einheitliche Lösung, "um dem Sozialhilfetourismus einen Riegel vorzuschieben". Im Konflikt um Gastpatienten mit Wien werden rechtliche Schritte bis zur Klage geprüft.

Wiener Krisenzentren drosseln vorerst Aufnahmekapazitäten

Wien - Die Situation in den Wiener Kinderkrisenzentren scheint sich weiter zuzuspitzen. Wie aus einem Dienstauftrag der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) hervorgeht, dürfen die Einrichtungen nicht mehr in den Überbelag gehen. Im Fall von Vollauslastung werden Neuaufnahmen zur Gefährdungsabklärung bis Ende Jänner in WGs untergebracht. "Wir tun das, damit die Krisenzentren nicht noch mehr aus allen Nähten platzen", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA.

US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS

Damaskus - Rund eine Woche nach einem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Syrien hat das Militär massive Vergeltungsschläge gegen Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Mit Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern und Artillerie griffen die Streitkräfte mehr als 70 Ziele an, darunter Waffenlager und Infrastruktur der Terroristen, wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) erklärte.

