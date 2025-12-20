Washington begann mit Freigabe der Epstein-Akten

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Tausende Dokumente und Fotos sind auf der Webseite des Ministeriums einsehbar. Unter den ersten hochgeladenen Dateien befinden sich zum Teil geschwärzte Dokumente der Bundespolizei FBI. In den nächsten Wochen sollen voraussichtlich noch einmal Hunderttausende Dokumente freigegeben werden.

Acht Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa

Odessa - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind in der Nacht auf Samstag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 27 Menschen seien teils schwer verletzt worden, teilte der staatliche Zivilschutz auf Facebook mit. Bei dem Angriff auf eine Hafenanlage sei auch ein mit Passagieren besetzter Bus getroffen worden. Zudem seien Lastwagen und Autos auf einem Parkplatz in Brand geraten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS

Damaskus - Rund eine Woche nach einem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Syrien hat das Militär massive Vergeltungsschläge gegen Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Mit Kampfflugzeugen, Kampfhubschraubern und Artillerie griffen die Streitkräfte mehr als 70 Ziele an, darunter Waffenlager und Infrastruktur der Terroristen, wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) erklärte.

Karner will kommendes Jahr mehr abschieben

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) plant eine deutliche Ausweitung der Abschiebungen in Länder wie Syrien und Afghanistan. Klares Ziel sei, dass aus einzelnen Fällen der Regelfall werde, erklärte der Ressortchef im APA-Interview. In fernerer Zukunft hofft Karner, dass Asylverfahren in Österreich und der EU zur "absoluten Ausnahme" werden. Dass Ukrainern ab 2026 in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft Obdachlosigkeit droht, sieht er als "offensichtlich gewollt" an.

Mikl-Leitner für Abbau von Doppelgleisigkeiten

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner macht Druck bei Reformen. "Die Republik Österreich kann sich keine Doppelgleisigkeiten mehr leisten. Deswegen müssen wir die Kompetenzen auch ganz klar regeln", betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei der Sozialhilfe pocht sie auf eine bundesweit einheitliche Lösung, "um dem Sozialhilfetourismus einen Riegel vorzuschieben". Im Konflikt um Gastpatienten mit Wien werden rechtliche Schritte bis zur Klage geprüft.

Wieder mehr Pflegegeldbezieher im Jahresvergleich

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im November neuerlich etwas angestiegen. Mit insgesamt 505.388 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 2,08 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (495.090). Gegenüber dem Vormonat Oktober (505.347) gab es damit nahezu keine Veränderung.

Wiener Krisenzentren drosseln vorerst Aufnahmekapazitäten

Wien - Die Situation in den Wiener Kinderkrisenzentren scheint sich weiter zuzuspitzen. Wie aus einem Dienstauftrag der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) hervorgeht, dürfen die Einrichtungen nicht mehr in den Überbelag gehen. Im Fall von Vollauslastung werden Neuaufnahmen zur Gefährdungsabklärung bis Ende Jänner in WGs untergebracht. "Wir tun das, damit die Krisenzentren nicht noch mehr aus allen Nähten platzen", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA.

Samstag letzter Verkaufstag für 8 Unimarkt-Filialen

Traun - 8 Unimarkt-Filialen haben am Samstag, 20. Dezember, ihren letzten Verkaufstag. Betroffen sind vier Standorte in Oberösterreich, Altheim, Peuerbach, Linz/Zeppelinstrasse und Vöcklamarkt. Letzteren will jedoch die Billa-Mutter Rewe übernehmen. In der Steiermark schließen die Geschäfte in Arnfels, Leutschach und St. Gallen, in Niederösterreich die Filiale Hausmening, teilte Unimarkt auf APA-Anfrage mit.

