Fünf IS-Mitglieder bei US-Angriffen in Syrien getötet

Damaskus - Bei den US-Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens fünf mutmaßliche Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Samstag mit, unter den Toten in der Provinz Deir Essor sei auch der Anführer einer IS-Zelle, die in der Region im Osten Syriens für Drohneneinsätze zuständig gewesen sei.

Jennifer S. getötet: Helfer bei Leichentransport vermutet

Wien - Im Fall der 2018 getöteten Jennifer S. mutmaßt der Anwalt von Jennifers Mutter, Andreas Schweitzer, dass der mordverdächtige Ex-Freund einen Komplizen beim Transport der Toten gehabt haben könnte. Er begründete seinen Verdacht mit dem Gewicht der Leiche und der Kiste, in der sie beseitigt wurde, und stellte daher einen Antrag auf Tatrekonstruktion. Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin gilt der Fall als geklärt.

Acht Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa

Odessa - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind in der Nacht auf Samstag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 27 Menschen seien teils schwer verletzt worden, teilte der staatliche Zivilschutz auf Facebook mit. Bei dem Angriff auf eine Hafenanlage sei auch ein mit Passagieren besetzter Bus getroffen worden. Zudem seien Lastwagen und Autos auf einem Parkplatz in Brand geraten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Karner will kommendes Jahr mehr abschieben

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) plant eine deutliche Ausweitung der Abschiebungen in Länder wie Syrien und Afghanistan. Klares Ziel sei, dass aus einzelnen Fällen der Regelfall werde, erklärte der Ressortchef im APA-Interview. In fernerer Zukunft hofft Karner, dass Asylverfahren in Österreich und der EU zur "absoluten Ausnahme" werden. Dass Ukrainern ab 2026 in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft Obdachlosigkeit droht, sieht er als "offensichtlich gewollt" an.

Samstag letzter Verkaufstag für 8 Unimarkt-Filialen

Traun - 8 Unimarkt-Filialen haben am Samstag, 20. Dezember, ihren letzten Verkaufstag. Betroffen sind vier Standorte in Oberösterreich, Altheim, Peuerbach, Linz/Zeppelinstrasse und Vöcklamarkt. Letzteren will jedoch die Billa-Mutter Rewe übernehmen. In der Steiermark schließen die Geschäfte in Arnfels, Leutschach und St. Gallen, in Niederösterreich die Filiale Hausmening, teilte Unimarkt auf APA-Anfrage mit.

Wieder mehr Pflegegeldbezieher im Jahresvergleich

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im November neuerlich etwas angestiegen. Mit insgesamt 505.388 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 2,08 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (495.090). Gegenüber dem Vormonat Oktober (505.347) gab es damit nahezu keine Veränderung.

43-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Südburgenland

Hannersdorf - Ein 43-Jähriger ist am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Hannersdorf und Welgersdorf (Bezirk Oberwart) tödlich verunglückt. Der Mann war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Weitere 17 Jahre Haft für Pakistans Ex-Premier Khan

Lahore - Ein pakistanisches Gericht hat Ex-Ministerpräsident Imran Khan ⁠und seine Frau Bushra Bibi in einem weiteren Korruptionsfall zu jeweils siebzehn Jahren Haft verurteilt. ‌Konkret ging es um Luxusuhren, die Khan vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei offiziellen Besuchen geschenkt bekommen hatte. Die Staatsanwaltschaft warf Khan und seiner ‍Frau vor, diese unter Verstoß gegen die Geschenkregeln zu einem stark reduzierten Preis vom Staat erworben zu haben.

