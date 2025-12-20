Nächste Runde der Ukraine-Gespräche in den USA

Miami (Florida)/Washington - Die Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine nach fast vier Jahren des russischen Angriffskriegs gehen in die nächste Runde. Nach den Gesprächen zwischen führenden europäischen Staaten, den USA und der Ukraine in Berlin am vergangenen Sonntag und Montag wollen die amerikanischen Unterhändler die Ergebnisse nun mit Vertretern Russlands in Miami im US-Bundesstaat Florida rückkoppeln. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich bisher indes weiter unnachgiebig.

Acht Tote bei russischem Raketenangriff in Region Odessa

Odessa - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind in der Nacht auf Samstag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere 27 Menschen seien teils schwer verletzt worden, teilte der staatliche Zivilschutz auf Facebook mit. Bei dem Angriff auf eine Hafenanlage sei auch ein mit Passagieren besetzter Bus getroffen worden. Zudem seien Lastwagen und Autos auf einem Parkplatz in Brand geraten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Fünf IS-Mitglieder bei US-Angriffen in Syrien getötet

Damaskus - Bei den US-Angriffen gegen Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Darunter sei auch ein Kommandeur, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der dpa bestätigte. Sie seien bei Angriffen bei Dair as-Saur im Osten des Landes getötet worden. Die Jihadisten hätten von dort aus Drohnenattacken gestartet. Der IS äußerte sich bisher nicht zu den US-Angriffen.

Rettungsschwimmer am Bondi Beach gedenken der Anschlagsopfer

Sydney - Sechs Tage nach dem Anschlag auf eine jüdische Feier in Sydney haben die Rettungsschwimmer am weltbekannten Bondi Beach der 15 Opfer gedacht. Die Frauen und Männer stellten sich am Samstag in ihren rot-gelben Uniformen in einer langen Reihe am Wasser auf und hielten mit Blick auf den Ozean drei Schweigeminuten ab. Am vergangenen Sonntag hatten zwei Angreifer am Bondi Beach auf Teilnehmer einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka geschossen und 15 Menschen getötet.

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

Gewinnbringender Betrug mit Pfandbons in Wien aufgeflogen

Wien - Ein durchaus lukrativer Betrug mit Pfandbons ist in Wien aufgeflogen. Eine 28-Jährige und ihr 35-jähriger Begleiter sollen den Automaten so manipuliert haben, dass die Maschine Pfandbons unrechtmäßig ausdruckte. Genaue Details wollte die Polizei aus Gründen einer möglichen Nachahmung nicht bekannt geben. Einem Ladendetektiv eines Supermarktes fiel in Favoriten die Manipulation auf, er alarmierte Freitagmittag die Polizei.

Jennifer S. getötet: Helfer bei Leichentransport vermutet

Wien - Im Fall der 2018 getöteten Jennifer S. mutmaßt der Anwalt von Jennifers Mutter, Andreas Schweitzer, dass der mordverdächtige Ex-Freund einen Komplizen beim Transport der Toten gehabt haben könnte. Er begründete seinen Verdacht mit dem Gewicht der Leiche und der Kiste, in der sie beseitigt wurde, und stellte daher einen Antrag auf Tatrekonstruktion. Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin gilt der Fall als geklärt.

Schärfere Sicherheitsvorkehrungen in Venedig zu Weihnachten

Venedig - Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, hat für die Weihnachtszeit eine Verordnung zum Schutz der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit unterzeichnet. Ziel ist es, Störungen zu verhindern, die in den vergangenen Jahren insbesondere durch Veranstaltungen entstanden waren, die "nicht mit der Sakralität der Heiligen Nacht und der Ruhe der Bewohner vereinbar sind", teilte die Stadtverwaltung am Samstag mit.

