Nächste Runde der Ukraine-Gespräche in den USA

Miami (Florida)/Washington - Die Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine nach fast vier Jahren des russischen Angriffskriegs gehen in die nächste Runde. Nach den Gesprächen zwischen führenden europäischen Staaten, den USA und der Ukraine in Berlin am vergangenen Sonntag und Montag wollen die amerikanischen Unterhändler die Ergebnisse nun mit Vertretern Russlands in Miami im US-Bundesstaat Florida rückkoppeln. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich bisher indes weiter unnachgiebig.

Selenskyj sieht "schwierige" Lage nach Angriff auf Odessa

Odessa - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage in der südlichen ‌Hafenregion Odessa als schwierig bezeichnet. Russland verstärke seine Angriffe, um der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu blockieren, sagte er am Samstag. Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa waren in der Nacht acht Menschen getötet und 27 verletzt worden. In der Region liegen für Handel und Treibstoffversorgung der Ukraine wichtige Häfen.

Fünf IS-Mitglieder bei US-Angriffen in Syrien getötet

Damaskus - Bei den US-Angriffen gegen Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Darunter sei auch ein Kommandeur, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der dpa bestätigte. Sie seien bei Angriffen bei Dair as-Saur im Osten des Landes getötet worden. Die Jihadisten hätten von dort aus Drohnenattacken gestartet. Der IS äußerte sich bisher nicht zu den US-Angriffen.

Kärntner Arzt wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte auf APA-Anfrage den Strafantrag, über den die "Kronen Zeitung" berichtet hatte. Die Praktiken des Mediziners waren im Prozess zum Krebstod einer 14-Jährigen in den Fokus gerückt. Der Arzt soll den Tumor ausgependelt und für gutartig befunden haben, so der Vorwurf.

Wiener Krisenzentren drosseln vorerst Aufnahmekapazitäten

Wien - Die Situation in den Wiener Kinderkrisenzentren scheint sich weiter zuzuspitzen. Wie aus einem Dienstauftrag der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) hervorgeht, dürfen die Einrichtungen nicht mehr in den Überbelag gehen. Im Fall von Vollauslastung werden Neuaufnahmen zur Gefährdungsabklärung bis Ende Jänner in WGs untergebracht. "Wir tun das, damit die Krisenzentren nicht noch mehr aus allen Nähten platzen", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA.

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

Gewinnbringender Betrug mit Pfandbons in Wien aufgeflogen

Wien - Ein durchaus lukrativer Betrug mit Pfandbons ist in Wien aufgeflogen. Eine 28-Jährige und ihr 35-jähriger Begleiter sollen den Automaten so manipuliert haben, dass die Maschine Pfandbons unrechtmäßig ausdruckte. Genaue Details wollte die Polizei aus Gründen einer möglichen Nachahmung nicht bekannt geben. Einem Ladendetektiv eines Supermarktes fiel in Favoriten die Manipulation auf, er alarmierte Freitagmittag die Polizei.

Jennifer S. getötet: Helfer bei Leichentransport vermutet

Wien - Im Fall der 2018 getöteten Jennifer S. mutmaßt der Anwalt von Jennifers Mutter, Andreas Schweitzer, dass der mordverdächtige Ex-Freund einen Komplizen beim Transport der Toten gehabt haben könnte. Er begründete seinen Verdacht mit dem Gewicht der Leiche und der Kiste, in der sie beseitigt wurde, und stellte daher einen Antrag auf Tatrekonstruktion. Fast acht Jahre nach dem Verschwinden der 21-jährigen Wienerin gilt der Fall als geklärt.

