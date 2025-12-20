Selenskyj: USA für Beteiligung Europas an Ukraine-Gesprächen

Miami (Florida)/Washington - Die USA haben nach Angaben ⁠des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein mögliches neues Format für Friedensgespräche ‌mit Russland unter Beteiligung Europas angeboten. Kiew werde über das Format entscheiden, sobald klar sei, ob die am Freitag wieder ‍aufgenommenen bilateralen Gespräche mit US-Unterhändlern positiv verliefen, sagte Selenskyj am Samstag vor Reportern in Kiew. Am Wochenende sollte im US-Staat Florida verhandelt werden.

Selenskyj sieht "schwierige" Lage nach Angriff auf Odessa

Odessa - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage in der südlichen ‌Hafenregion Odessa als schwierig bezeichnet. Russland verstärke seine Angriffe, um der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu blockieren, sagte er am Samstag. Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa waren in der Nacht acht Menschen getötet und 27 verletzt worden. In der Region liegen für Handel und Treibstoffversorgung der Ukraine wichtige Häfen.

Weihnachtsgeschäft stützt Trendwende im Handel

Wien/Österreich-weit - Ein für die Händler umsatzstarker vierter Advent-Einkaufssamstag hat das Weihnachtsgeschäft noch einmal angekurbelt. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren österreichweit stark frequentiert. Nach mehreren Jahren mit sinkenden Realumsätzen erwartet der heimische Einzelhandel für 2025 ein inflationsbereinigtes Erlösplus.

Eis schmilzt wegen Klimawandels auch am Mont Blanc

Rom - Nicht mehr 4.810 Meter, wie es noch in älteren Geografiebüchern steht: Der Mont Blanc, Europas höchster Berg, ist heute nur noch 4.807,3 Meter hoch - und seine Höhe dürfte weiter abnehmen. Grund dafür ist das Abschmelzen der mächtigen Eiskappe, die auf dem Felsmassiv des höchsten Berges Europas liegt. Damit erreicht der Klimawandel Höhenlagen, die lange als weitgehend unbeeinflusst galten. Darauf weist die Stiftung" Montagna Sicura" im norditalienischen Courmayeur hin.

Kärntner Arzt wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte auf APA-Anfrage den Strafantrag, über den die "Kronen Zeitung" berichtet hatte. Die Praktiken des Mediziners waren im Prozess zum Krebstod einer 14-Jährigen in den Fokus gerückt. Der Arzt soll den Tumor ausgependelt und für gutartig befunden haben, so der Vorwurf.

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

Drei Pkw und Rettungsauto kollidierten in Niederösterreich

Haunoldstein - Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) sind Samstagmittag insgesamt drei Pkw und ein Rettungswagen kollidiert. Mehrere Personen wurden verletzt, bestätigte die Feuerwehr Haunoldstein auf APA-Anfrage einen Bericht von "ORF Niederösterreich". Im Rettungsauto befand sich kein Patient.

Rettungsschwimmer am Bondi Beach gedenken der Anschlagsopfer

Sydney - Sechs Tage nach dem Anschlag auf eine jüdische Feier in Sydney haben die Rettungsschwimmer am weltbekannten Bondi Beach der 15 Opfer gedacht. Die Frauen und Männer stellten sich am Samstag in ihren rot-gelben Uniformen in einer langen Reihe am Wasser auf und hielten mit Blick auf den Ozean drei Schweigeminuten ab. Am vergangenen Sonntag hatten zwei Angreifer am Bondi Beach auf Teilnehmer einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka geschossen und 15 Menschen getötet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red