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10.06.2026 13:28:38
APA ots news: CANCOM wird NVIDIA AI Factory Specialization Partner und...
APA ots news: CANCOM wird NVIDIA AI Factory Specialization Partner und beschleunigt den Weg zur produktiven KI in Unternehmen
Wien/München, 10. Juni 2026 (APA-ots) - - Kompetenzerweiterung als
Antwort auf steigenden Druck zur
Industrialisierung von AI mit Fokus auf Skalierbarkeit, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit.
- Strategische Weiterentwicklung der AI-Positionierung mit klarem
Fokus auf produktiven Einsatz.
- Die Spezialisierung wird ausschließlich auf Einladung an Partner
mit nachgewiesener Kompetenz im Betrieb produktiver AI-Plattformen
vergeben.
CANCOM erhält von NVIDIA die neu geschaffene Kompetenzerweiterung "AI
Factory Specialization" innerhalb des NVIDIA Partner Programms auf
exklusiver Einladungsebene und gehört damit zu einem ausgewählten
Kreis von NVIDIA-Partnern. Mit dieser Spezialisierung stärkt CANCOM
gezielt seine Position als Partner für die Industrialisierung von
Artificial Intelligence (AI, Künstliche Intelligenz, KI) und
adressiert eine zentrale Herausforderung vieler Unternehmen: den
Übergang von ersten AI-Pilotprojekten hin zu einem sicheren,
skalierbaren und wirtschaftlich betreibbaren Einsatz von Artificial
Intelligence im produktiven Alltag.
Für IT-Verantwortliche schafft CANCOM damit einen klaren Rahmen,
um AI-Workloads strukturiert zu entwickeln, effizient zu betreiben
und sicher in bestehende IT-Landschaften zu integrieren. Angesichts
steigender Anforderungen an Wettbewerbsfähigkeit, Automatisierung und
Datenverwertung gewinnt dieser Schritt zunehmend an strategischer
Bedeutung.
Zwtl.: Von isolierten Use Cases zur industriellen Nutzung
Viele Unternehmen haben erste Erfahrungen mit AI gesammelt. Nun
stehen sie vor der Herausforderung, diese Ansätze aus isolierten
Testumgebungen in den produktiven Regelbetrieb zu überführen. Dabei
steigen die Anforderungen an Skalierbarkeit, Betriebssicherheit,
Kostenkontrolle und Compliance deutlich. Die NVIDIA AI Factory
Specialization setzt genau hier an. Sie erweitert den Fokus von
einzelnen Hochleistungssystemen hin zu standardisierten,
unternehmensweiten AI-Plattformen auf Basis validierter NVIDIA
Enterprise Reference Architectures.
Diese sogenannten AI Factories lassen sich als industrielle
Produktionsumgebungen für AI-Anwendungen verstehen. Dabei kombinieren
sie leistungsstarke Compute-Ressourcen, moderne
Netzwerkinfrastrukturen, Orchestrierung mit Kubernetes sowie
integrierte Security- und Observability-Funktionen mit
spezialisierten NVIDIA Software-Stacks wie NVIDIA AI Enterprise,
NVIDIA NIM für den Betrieb von Inference-Services, NVIDIA NeMo für
Training und Fine-Tuning großer Sprachmodelle sowie dem NVIDIA Base
Command Manager für das Management von AI-Clustern.
Zwtl.: Hohe Anforderungen an Technologie und Betrieb
Die Spezialisierung richtet sich ausschließlich an Anbieter, die
AI-Plattformen auf Basis validierter Referenzarchitekturen nicht nur
aufbauen und implementieren, sondern auch dauerhaft produktiv
betreiben können. Dazu gehört neben der Plattformarchitektur auch
tiefgehende Expertise im Aufbau leistungsfähiger AI-Netzwerke -
beispielsweise mit NVIDIA Spectrum-X Ethernet und NVIDIA InfiniBand -
als Voraussetzung für skalierbare, latenzarme und hochverfügbare AI-
Workloads.
"AI muss den Schritt aus dem Experimentierstadium in den
produktiven Betrieb schaffen. Genau dort beginnt der Unterschied
zwischen Vision und Wertschöpfung. Mit NVIDIA-Technologie treibt
CANCOM die Industrialisierung von Artificial Intelligence aktiv
voran, von skalierbaren Plattformen bis hin zu konkreten Anwendungen.
Wir wollen AI nicht nur technologisch bereitstellen, sondern sie für
unsere Kunden messbar wirksam machen. Damit wollen wir einen
konkreten Beitrag zur Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in den
Kernmärkten der CANCOM Gruppe leisten", sagt Rüdiger Rath, CEO von
CANCOM.
Zwtl.: CANCOM stärkt Position als End-to-End-Partner für AI
Dieser Partnerstatus markiert einen wichtigen Meilenstein in der
Weiterentwicklung der CANCOM AI-Strategie in der DACH-Region und
unterstreicht den Anspruch als Systemintegrator und
Infrastrukturprovider mit führender Kompetenz in der Anwendung von
Artificial Intelligence. Das Unternehmen verfolgt einen
ganzheitlichen Ansatz, der Beratung, Architekturdesign,
Implementierung und Betrieb von AI-Plattformen miteinander verbindet.
Ziel ist es, Kunden nicht nur technologisch zu unterstützen,
sondern sie auf einem verlässlichen Weg zur nachhaltigen Nutzung von
AI zu begleiten - mit klaren Governance-Strukturen, hoher
Betriebssicherheit und planbaren Kosten. Damit wird AI von einem
Innovationsprojekt zu einem skalierbaren und wirtschaftlich
steuerbaren Bestandteil der Unternehmens-IT.
Zwtl.: Investitionen in Infrastruktur schaffen messbaren Mehrwert
Ein zentraler Baustein der Zertifizierung ist der gezielte Aufbau
einer leistungsfähigen Demo- und Proof-of-Concept-Infrastruktur bei
CANCOM. Dazu zählen unter anderem leistungsfähige DGX- und HGX-
basierte Systeme sowie RTX-validierte Konfigurationen, etwa auf Basis
der NVIDIA RTX PRO 6000. Ergänzt wird diese Infrastruktur durch
NVIDIA AI Enterprise Software-Stacks und skalierbare
Netzwerkarchitekturen für den produktiven Betrieb von AI. Diese
Umgebung ermöglicht es, Architekturen unter realistischen Bedingungen
zu validieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Kunden profitieren dadurch von einer deutlich verkürzten Time-to-
Production, reduzierten Projektrisiken und einer höheren
Planungssicherheit bei der Einführung von AI-Lösungen.
Über CANCOM
Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet
CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die
digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl
klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital
Solutions, Managed Servicves sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft
und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden
und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren
und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein
ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.
Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den
Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter &
Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für
den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT-
Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support
-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der
umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in
konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren
Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die über 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM
Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der
Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges
Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM
Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete
2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Jutta Hanle
VP Marketing & Corporate Communications
CANCOM Austria AG
Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich
+43 50 822 5787
jutta.hanle@cancom.com
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0160 2026-06-10/13:22
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