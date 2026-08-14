Aplix präsentierte Quartalsergebnisse

Aplix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,90 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,35 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aplix 2,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 240,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 732,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at