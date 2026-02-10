Apollo Micro Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Apollo Micro Systems hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Micro Systems 0,600 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 2,52 Milliarden INR gegenüber 1,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at