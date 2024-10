Apple-Aktie fester: "Woche der Ankündigungen" steht bevor - Was zu erwarten ist

• Produktankündigungen erwartet• Neue Hardware und Software• Apple-Quartalsbilanz steht an

"Wir haben eine aufregende Woche voller Ankündigungen vor uns, die am Montagmorgen beginnt", schrieb Greg Joswiak, Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, in einem Beitrag auf "X".

Mac (??) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c - Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Angehängt war an den Post ein Video, das allerdings auf den ersten Blick wenig Konkretes aussagte. Allerdings enthielt der Beitrag ein animiertes Symbol für die Finder-App auf dem Mac, was erste Hinweise auf den Fokus der kommenden Woche geben dürfte. Dass der Marketingchef zudem statt "Mark your calenders", also "Markieren Sie sich den Termin in Ihrem Kalender", schrieb: "Mac (??) your calendars!", dürfte deutlich machen, dass es in der kommenden Woche mindestens eine wenn nicht mehrere Ankündigungen den Apple Mac betreffend geben dürfte.

Da Apple am Mittwoch, dem 30. September Bloomberg zufolge Journalisten und Influencer zu einem Hands-on nach Kalifornien eingeladen hat, ist davon auszugehen, dass Montag bis spätestens Mittwoch neue Hardwareprodukte zu erwarten sind.

Was zu erwarten ist

In der kommenden Woche jährt sich die Vorstellung der ersten Apple-Laptops mit M3-Chips einmal. Experten hatten daher bereits erwartet, dass genau ein Jahr später Neuigkeiten zu den Desktop-Macs und MacBooks kommen dürften. Schließlich hat der Techriese Anfang des Jahres einen neuen iPad mit M4-Chipsatz auf den Markt gebracht, bei den Macs gab es diesbezüglich bislang aber keine Anpassungen. Experten gehen davon aus, dass neben dem MacBook Pro M4 auch der Mac Mini M4 und der iMac M4 vorgestellt werden.

Stattet Apple tatsächlich noch im Oktober die Mac-Familie oder Teile davon mit den deutlich schnelleren M4-Prozessoren aus, könnte sich dies vor dem margenstarken Weihnachtsgeschäft als äußerst positiv erweisen.

Engadget zufolge dürfte es Apple nicht bei der Präsentation neuer Hardware belassen. Am Montag werde das Unternehmen Software-Updates für iPhone, iPad und Mac veröffentlichen, die der breiten Masse einen ersten Vorgeschmack auf die Apple Intelligence-Funktionen geben sollen, schreibt das Techportal.

Und für Apple-Anleger bietet die kommende Woche noch mehr: Am Donnerstag wird der Techriese seine Bilanz für das dritte Geschäftsquartal präsentieren.

Apple-Aktie noch ohne Vorfreude

Die vollgepackte, kommende Apple-Woche konnte der Apple-Aktie zuletzt nicht auf die Beine helfen. Am Tag der Ankündigung durch den Marketing-Chef verlor der Anteilsschein an der NASDAQ marginale 0,08 Prozent. Am Freitag notiert die Aktie zeitweise 0,35 Prozent höher bei 231,41 US-Dollar.

Seit Jahresstart konnte die Apple-Aktie rund 20 Prozent zulegen und entwickelte sich damit etwas schwächer als der von S&P 500 abgebildete breite Markt.



