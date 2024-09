Apple-Aktie gibt an NASDAQ ab: Schwache Nachfrage nach neuen iPhones 16 ausgemacht

• Apple-Analyst Ming-Chi Kuo sieht schwache iPhone 16-Verkäufe• Kurze Lieferzeiten auffällig• KI-Verzögerung als ein Grund für geringere Nachfrage

Die Apple-Aktie steht am Montag unter Druck, nachdem Anzeichen für enttäuschende anfängliche Verkäufe des neuen iPhone 16, gegenüber dem Vorgängermodell iPhone 15 im vergangenen Jahr, bekannt wurden. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet von einem Rückgang der Verkaufszahlen am ersten Wochenende im Vergleich zum Vorjahr, wie MarketWatch berichtet.

Kurze iPhone-Lieferzeiten als Indiz für schwache Nachfrage

Besonders die iPhone 16 Pro-Modelle scheinen weniger gefragt zu sein als erwartet, was sich in deutlich kürzeren Lieferzeiten widerspiegele. Kuo führt diese Entwicklung auf mehrere Faktoren zurück: Zum einen verzögert Apple die Einführung seiner neuen KI-Funktionen, was die Attraktivität der Pro-Modelle schmälert. Zum anderen verschärft der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt den Druck auf die iPhone-Verkäufe. Kuo hat die Lieferkette von Apple im Auge und bezweifelt, dass sich die Produktionspläne "in naher Zukunft erheblich ändern" werden, zitiert MarketWatch Kuo weiter.

Auch Citi-Analyst sieht gestaffelte KI-Einführung kritisch

Citi-Analyst Atik Malik schrieb unterdessen, dass sich die Anleger besonders auf die Auswirkungen der gestaffelten Einführung von Apple Intelligence auf die Nachfrage konzentrieren, insbesondere wenn es um den chinesischen Markt geht.

Daher scheint es, als ob Apple-Investoren mit dem iPhone 16 einen weniger guten Deal machen, während Kunden von den kürzeren Lieferzeiten und möglicherweise zukünftigen Preissenkungen profitieren könnten.

So reagiert die Apple-Aktie

Die Aktie von Apple büßt aktuell an der NASDAQ 2,79 Prozent auf 216,30 US-Dollar ein.

Redaktion finanzen.at