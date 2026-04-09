Neues iPhone 09.04.2026 03:49:24

Apple-Aktie: Mega-Update beim iPhone - historische Änderungen möglich

Apple-Aktie: Mega-Update beim iPhone - historische Änderungen möglich

Apple bereitet offenbar ein neues iPhone und iOS Update vor, das sowohl beim Design als auch beim Sprachassistenten für spürbare Veränderungen sorgen könnte.

• Apple plant offenbar ein faltbares iPhone mit neuen Multitasking-Funktionen
• In iOS 27 könnte Siri künftig mehrere Befehle gleichzeitig verarbeiten
• Apple beendet womöglich die Partnerschaft mit ChatGPT

Das US-Technologieunternehmen Apple bringt jedes Jahr neue iPhone-Modelle auf den Markt - mal mit kleineren Verbesserungen, mal mit neuem Design. Das neue iPhone soll laut einem Experten große Veränderungen mit sich bringen.

Bloomberg-Experte: Bedeutendste iPhone-Überarbeitung steht bevor

Wie Bloombergs Mark Gurman, leitender Redakteur des Consumer-Technology-Teams und Apple-Chefkorrespondent, in seinem Newsletter "Power On" von Ende März berichtet, wird das geplante faltbare iPhone "die bedeutendste Überarbeitung in der Geschichte des iPhones" darstellen. Gurman betont dabei: "iPhone 4, iPhone 6 und iPhone X waren zweifellos ein großes Ereignis, aber dies ist ein völlig neues Design".

Faltbares Display für mehr Platz und Multitasking

Wie schon beim Samsung Galaxy Z Fold 7 soll sich das faltbare iPhone Berichten zufolge wie ein Buch aufklappen lassen und im aufgeklappten Zustand einen großzügigen Innenbildschirm bieten, der sich ideal für Videos, Spiele oder Multitasking eignet, so Gurman. Passend dazu soll iOS 27 speziell für das Gerät optimiert werden: Apps sollen sich nebeneinander öffnen lassen, und weitere iPad-ähnliche Multitasking-Funktionen sollen die Nutzung noch komfortabler machen, heißt es weiter.

iOS 27 im Fokus: Neue KI-Funktionen

Wie der Bloomberg-Experte Gurman bereits am 31. März 2026 via X (ehemals Twitter) mitteilte, testet Apple in iOS 27 offenbar eine Funktion, die es dem Sprachassistenten Siri ermöglichen soll, mehrere Befehle gleichzeitig auszuführen:

In einem früheren X Post Ende März erklärte Gurman, dass Apple plane, Siri mit iOS 27 deutlich zu erweitern. Demnach soll der Sprachassistent künftig beliebige KI-Dienste über Apps aus dem App Store nutzen können. Gleichzeitig wird laut Gurman die bisherige Exklusivpartnerschaft mit OpenAIs ChatGPT in Apple Intelligence und Siri beendet.

iPhone-Vorstellung voraussichtlich im September

Der Apple-Lieferkettenanalyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass das neue Design des iPhones insgesamt drei Kameras beinhalten werde - zwei auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite. Zudem erwarte er anstelle der Face ID, einen Touch-ID-Power-Button. Das Vorstellungsdatum soll im September dieses Jahres liegen und der Preis des neuen Smartphones dürfte laut Schätzungen in den USA bei 1.999 US-Dollar oder darüber liegen.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Apple-Aktie etwas höher: Museum in Utrecht würdigt Apple-Erfolgsgeschichte
Apple-Aktie verkleinert Minus: iPhone Fold kommt wohl doch planmäßig auf den Markt
50 Jahre Apple: Mit Innovation und Rekorden ins Jubiläumsjahr

Bildquelle: WaitForLight / Shutterstock.com,Brendan Howard / Shutterstock.com,Novikov Aleksey / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX schlussendlich stark - über 24.000-Punkten -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen