Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.07.2026 10:50:00
Apple klagt gegen OpenAI wegen Abwerbung
OpenAI entwickelt ein Gerät speziell für die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz. Dabei wurden auch Apple-Mitarbeiter verpflichtet. Jetzt gibt es eine Klage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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