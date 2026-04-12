Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.04.2026 13:01:21
Apple TV On Amazon Prime, Store Closures, Foldable iPhone And More: This Week In Appleverse
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Nachrichten zu Apple Inc.
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09.04.26
|Apple-Aktie: Mega-Update beim iPhone - historische Änderungen möglich (finanzen.at)
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08.04.26
|Apple-Zulieferer-Aktien im Aufwind: Falt-iPhone-Fantasie sorgt für Kursgewinne (finanzen.at)
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07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.04.26
|Apple-Aktie verkleinert Minus: iPhone Fold kommt wohl doch planmäßig auf den Markt (finanzen.at)
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07.04.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Apple reduziert Verlust nach Kreise-Meldung zu Falt-iPhone (dpa-AFX)
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07.04.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple schwach - Bericht über Probleme bei faltbarem iPhone (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
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|UBS AG
|03.03.26
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|09.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
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|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
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|27.01.26
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|03.03.26
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|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
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|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
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|UBS AG
|04.03.26
|Apple Neutral
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|02.03.26
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|Apple Hold
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