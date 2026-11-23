Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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23.11.2026 20:56:30
Apple vs. Broadcom: Comparing Revenue Trends Amid the Artificial Intelligence Boom
Apple (NASDAQ:AAPL) makes mobile phones, computers, and tablets for consumers, businesses, and schools. It released the Apple HomeView smart display on Nov. 13.
The consumer electronics giant's top line exhibits sharp quarterly seasonality tied to consumer hardware cycles. Apple tends to release new products in the fall, timed to capture holiday shopping demand. That's why its revenue soars in the fourth quarter.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) makes semiconductor components and infrastructure software for enterprise networking. It announced an agreement with NTT-owned DOCOMO on Oct. 20, and launched Arcot Scam Defense on Oct. 21.
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