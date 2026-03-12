Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
|
12.03.2026 01:10:55
Apple’s foldable iPhone to feature iPad-like interface when opened
The company is under pressure to show it can bring new life to this formatWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interface Inc
|
23.02.26
|Ausblick: Interface verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Interface öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Interface Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Interface Inc
|23,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.