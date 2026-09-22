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22.09.2026 13:47:14

Apple’s MLB Dodgers Live Broadcast Was Shot With iPhone 18 Pro Max

Around half of the cameras that shot the baseball game were new iPhone 18 Pro Max units, some of which sent footage over 5G.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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ATX nach Rekord etwas höher -- DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
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