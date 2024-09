Applied Digital-Aktie nach Kurssprung wieder tiefrot: Finanzspritze von NVIDIA - KI-Expansion geplant

Applied Digital, ein Anbieter von Rechenzentrumslösungen, hat eine Finanzierungsrunde in dreistelliger Millionenhöhe abgeschlossen. Das Geld soll in den Ausbau der KI-Infrastruktur und die Entwicklung neuer Rechenzentren fließen. Unterstützung kommt dabei unter anderem von Branchenprimus NVIDIA.

• Applied Digital sichert sich 160 Millionen US-Dollar• Fokus auf KI und HPC• Kooperation mit NVIDIA

Applied Digital sichert sich 160 Millionen US-Dollar

Applied Digital Corporation hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 160 Millionen US-Dollar abgeschlossen. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich unter anderem institutionelle Investoren, NVIDIA und "Related Companies", wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens vom Donnerstag heißt. Applied Digital plane demnach, das frische Kapital in den Ausbau seiner digitalen Infrastrukturen zu investieren.

Fokus auf KI und HPC

Das Hauptaugenmerk von Applied Digital liegt auf dem Bau und Betrieb von Rechenzentren, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance Computing (HPC) ausgelegt sind. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln will das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken und seine Kunden mit noch leistungsstärkeren Lösungen versorgen. "Wir sind überzeugt, dass unsere kollektive Philosophie, unser technisches Know-how und unsere langjährige Branchenerfahrung uns zu unserer aktuellen Stärke geführt haben, die uns und unsere Hyperscale-Kunden sicher in die KI- und HPC-Zukunft führen wird", wird Wes Cummins, CEO und Chairman von Applied Digital in der Mitteilung zitiert.

Kooperation mit KI-Profiteur NVIDIA

Applied Digital arbeitet eng mit dem Technologiekonzern NVIDIA zusammen. Die leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs) von NVIDIA bilden die Grundlage für die Rechenzentren von Applied Digital und ermöglichen es, komplexe KI-Modelle zu trainieren und auszuführen. Das Unternehmen plant, mit dem neuen Kapital seine Rechenzentrumskapazität deutlich zu erhöhen. Dabei setzt Applied Digital auf innovative Technologien wie Flüssigkeitskühlung, um die Energieeffizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Applied Digital-Aktie nach Kurssprung schwächer - NVIDIA-Aktie in Rot

Auf die Mitteilung hin zog die Applied Digital-Aktie am Donnerstag im NASDAQ-Handel letztlich um satte 65,74 Prozent auf 5,37 US-Dollar an. Am Freitag sind dann wieder rote Vorzeichen zu sehen: Das Papier notierte letztlich 15,27 Prozent niedriger bei 4,55 US-Dollar.

Nachdem die NVIDIA-Aktie den Donnerstagshandel 0,94 Prozent höher bei 107,21 US-Dollar beendete, weist sie heute einen Abschlag von 4,09 Prozent auf 102.83 US-Dollar aus.

Redaktion finanzen.at