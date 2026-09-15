QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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15.09.2026 13:45:01
Applied Materials vs. Qualcomm: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
As the digital economy matures in 2026, many investors are choosing between the companies that build chipmaking tools and those that design the chips. Should you favor Applied Materials (NASDAQ:AMAT) or QUALCOMM (NASDAQ:QCOM)?
Applied Materials provides the essential machinery used by factories to fabricate advanced semiconductors. QUALCOMM designs the processors and wireless technologies that power modern smartphones and connected devices. Comparing these two reveals different ways to play the chip sector, each with unique financial strengths and geographic risks.
Applied Materials provides equipment for semiconductor fabrication and services for fab performance. Its technologies support manufacturing worldwide, but it relies heavily on a small group of chipmakers. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended October 26, 2025, the company noted that two customers accounted for roughly 19% and 15% of its net revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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