AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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16.11.2026 19:52:15
AppLovin Stock Moves Higher: What's Going On?
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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10.11.26
|Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|376,40
|1,54%
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