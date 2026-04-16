Arc Land Sakamoto legte Quartalsergebnis vor

Arc Land Sakamoto äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,09 JPY, nach 6,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 88,97 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 129,39 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 162,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Arc Land Sakamoto im vergangenen Geschäftsjahr 357,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arc Land Sakamoto 330,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at