Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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03.09.2026 17:00:00
Archer Aviation: Buy, Sell, or Hold?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has been endeavoring to make traffic jams obsolete; in the meantime, its stock appears to be stuck in one.The electric aircraft maker has spent many years promising investors one thing: an electric air taxi network. It has spent millions developing Midnight, its flagship electric vertical takeoff and landing (eVTOL), and will likely spend millions and millions more before that same craft is FAA-certified -- assuming that day comes.Meanwhile, investors have been getting restless: The stock, once trading above $14, has crashed over 62% to about $5.50 today. It has not traded above $8 since late January, despite many exciting updates and a small amount of revenue last quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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