Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
12.12.2025 11:51:20
Are Europe's fashion brands as green as they say?
Many European luxury and fast fashion brands have set themselves ambitious sustainability targets. But how many of these have actually been met? DW investigates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
