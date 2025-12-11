BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
11.12.2025 06:00:12
Inside the failed green revolutions at BP and Shell
How the energy giants tried to transform their businesses — but ended up dramatically scaling back those plans and writing off billions of dollarsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!