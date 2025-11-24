Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
24.11.2025 06:56:15
Are Lyft Shares a Buy After Investment Firm Owl Creek Initiated a Big Position in the Stock?
Investment management company Owl Creek Asset Management, L.P. disclosed a new $54.76 million position in Lyft (NASDAQ:LYFT) in its November 14, 2025 filing with the Securities and Exchange Commission, marking a significant addition to its portfolio.Owl Creek Asset Management initiated a new position in Lyft, acquiring 2,487,962 shares valued at $54.76 million as of September 30, 2025. This is the first reported holding in Lyft for the fund in recent filings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lyft
Aktien in diesem Artikel
|Lyft
|17,17
|4,38%
