Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
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05.06.2026 04:42:48
Argan, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Argan, Inc. (AGX) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $46.06 million, or $3.24 per share. This compares with $22.55 million, or $1.60 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 50.2% to $290.95 million from $193.66 million last year.
Argan, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.06 Mln. vs. $22.55 Mln. last year. -EPS: $3.24 vs. $1.60 last year. -Revenue: $290.95 Mln vs. $193.66 Mln last year.
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03.06.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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