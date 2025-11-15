REDWOOD Aktie
WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014
|
15.11.2025 07:47:14
Argentina: 'Huge' explosions rocks industrial complex
Smoke from the explosions and subsequent fire has reduced visibility in the area. Argentina's main international airport, close to the explosion site, has diverted several flights.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!