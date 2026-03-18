Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester

Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt startet wenig bewegt in den Handelstag.

Der ATX notierte im frühen Handel leichte 0,03 Prozent im Plus bei 5.344,79 Punkten, dreht anschließend aber in die Gewinnzone.

Positiv werteten Marktteilnehmer international die leicht rückläufigen Rohölpreise. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als am Dienstag. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormuz, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen der Verbund und Semperit in den Fokus der Akteure. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unterm Strich blieben nach Steuern nur noch 0,4 Mio. Euro übrig, was einem Minus von über 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktionäre sollen infolgedessen für 2025 keine Dividende erhalten. Der Umsatz des Industriekonzerns ging 2025 leicht um 2,1 Prozent auf 662,4 Mio. Euro zurück.

Aufgrund der deutlich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der verlängerten Gewinnabschöpfung in Österreich fiel das Verbund-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 niedriger aus als im Vorjahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpft an seine Erholungsgewinne vom Wochenauftakt an.

Der DAX startete 0,45 Prozent fester bei 23.837,20 Punkten in den dritten Handelstag der Woche. Auch im weiteren Verlauf kann er weitere Gewinne verbuchen.

Der DAX setzt angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fort. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen Energiemarkt Schritt für Schritt lockern wird", erklärte Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Zum einen wachse weltweit der politische Druck auf US-Präsident Trump, die Straße von Hormus wieder passierbar zu machen. Zum anderen verlagerten Saudi-Arabien und der Irak ihre Exporte und nutzten Pipelines, um Öl zu sicheren Häfen zu bringen. "Das ist eine große Sache für den Ölmarkt. Wenn dadurch auch nicht die gesamte Ölproduktion dieser Länder exportiert werden kann, wie Stanzl sagte, "verliert die iranische Blockade der Meerenge von Hormus dadurch ein Stück weit an Bedeutung".