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Geändert am: 18.03.2026 09:23:11
Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt startet wenig bewegt in den Handelstag.
Der ATX notierte im frühen Handel leichte 0,03 Prozent im Plus bei 5.344,79 Punkten, dreht anschließend aber in die Gewinnzone.
Positiv werteten Marktteilnehmer international die leicht rückläufigen Rohölpreise. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als am Dienstag. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormuz, die vom Iran faktisch blockiert ist.
Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen der Verbund und Semperit in den Fokus der Akteure. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unterm Strich blieben nach Steuern nur noch 0,4 Mio. Euro übrig, was einem Minus von über 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktionäre sollen infolgedessen für 2025 keine Dividende erhalten. Der Umsatz des Industriekonzerns ging 2025 leicht um 2,1 Prozent auf 662,4 Mio. Euro zurück.
Aufgrund der deutlich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der verlängerten Gewinnabschöpfung in Österreich fiel das Verbund-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 niedriger aus als im Vorjahr.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt knüpft an seine Erholungsgewinne vom Wochenauftakt an.
Der DAX startete 0,45 Prozent fester bei 23.837,20 Punkten in den dritten Handelstag der Woche. Auch im weiteren Verlauf kann er weitere Gewinne verbuchen.
Der DAX setzt angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fort. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen Energiemarkt Schritt für Schritt lockern wird", erklärte Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.
Zum einen wachse weltweit der politische Druck auf US-Präsident Trump, die Straße von Hormus wieder passierbar zu machen. Zum anderen verlagerten Saudi-Arabien und der Irak ihre Exporte und nutzten Pipelines, um Öl zu sicheren Häfen zu bringen. "Das ist eine große Sache für den Ölmarkt. Wenn dadurch auch nicht die gesamte Ölproduktion dieser Länder exportiert werden kann, wie Stanzl sagte, "verliert die iranische Blockade der Meerenge von Hormus dadurch ein Stück weit an Bedeutung".
Der deutsche Leitindex könnte die exponentielle 200-Tage-Linie wieder überspringen. Sie ist charttechnisch gesehen ein wichtiger Gradmesser für den längerfristigen Trend.
WALL STREET
Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.
Der Dow Jones beendete die Sitzung bei 46.993,26 Punkten um 0,10 Prozent fester. Er hatte bereits im Plus eröffnet und sich auch im weiteren Verlauf über der Nulllinie gehalten, obwohl die Gewinne im späten Handel etwas abschmolzen.
Am Dienstag, dem Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, ging die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in die Fortsetzung. Den Gewinnen stand dabei nicht im Wege, dass im Iran-Krieg weiter keine Entspannung abzusehen war und die Ölpreise wieder etwas anzogen. Vor diesem Hintergrund blieben Anleger am Dienstag aber vorsichtig. Der Schwung bei den Aktienkursen flachte im Verlauf wieder etwas ab.
Laut einem Marktbeobachter setzten die Anleger zwar nicht auf eine schnelle Lösung in dem Iran-Krieg, sie versuchten aber die aktuellen Spannungen auf der Suche nach einer Einstiegsgelegenheit auszublenden. Der Iran hat nämlich seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf intensiviert. Über den höheren Ölpreis bremst dies die Konjunkturhoffnung und verstärkt zugleich Inflationsgefahren.
Anleger schauen deshalb auch gespannt auf anstehende Zinsentscheide großer Notenbanken. "Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die Zentralbanken restriktiver agieren werden, als es die Märkte wünschen", sagte der Investmentchef Andrew Chorlton von M&G Investment Managers. Bei der Fed dürften die Anleger am Mittwoch vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Blick haben, der bald sein Amt an den von US-Präsident Donald Trump nominierten Kevin Warsh übergeben soll.
ASIEN
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 2,87 Prozent fester bei 55.239,40 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite stellenweise 0,32 Prozent im Plus bei 4.062,98 Zählern.
In Hongkong bewegt sich der Hang Seng in der Gewinnzone und notiert zeitweise 0,64 Prozent im Plus bei 26.033,91 Punkten.
Sehr uneinheitlich präsentieren sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch. In Japan geht es mit dem Leitindex kräftig nach oben. Die chinesischen Börsen zeigen sich mit geringeren Ausschlägen.
Dort, wo es nach oben geht, dürften die sinkenden Ölpreise unterstützend wirken. Im Handel wird über eine eher nur technische Gegenbewegung spekuliert nach dem vorangegangenen Anstieg, schließlich setze der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im gesamten Nahen Osten fort.
Im Fokus an den Märkten steht nun neben dem Fortgang des Kriegs im Nahen Osten, und dabei vor allem die Entwicklung des Ölpreises, der Zinsenentscheid der US-Notenbank am Abend (MEZ). Eine Zinsänderung wird nicht erwartet. Spannend wird, wie sich die Notenbanker zu den Gefahren einer steigenden Inflation und Konjunkturschwäche als Folge der gestiegenen Ölpreise und Lieferkettenprobleme durch den Krieg im Nahen Osten auslassen werden. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt immer weiter nach hinten verschoben worden. Längst werden nicht mehr zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr erwartet, sondern, wenn überhaupt, nur noch eine. Die Frage sei, inwieweit die Fed dies angesichts des Energiepreisschocks bestätigte, so das Team von InTouch Capital Markets.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Der NASDAQ Composite beendete den Dienstagshandel um 0,47 Prozent fester bei 22.479,53 Punkten. Auch er hatte bereits höher eröffnet und war auch anschließend auf grünem Terrain geblieben.
WALL STREET
Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.
Der Dow Jones beendete die Sitzung bei 46.993,26 Punkten um 0,10 Prozent fester. Er hatte bereits im Plus eröffnet und sich auch im weiteren Verlauf über der Nulllinie gehalten, obwohl die Gewinne im späten Handel etwas abschmolzen.
Am Dienstag, dem Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, ging die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in die Fortsetzung. Den Gewinnen stand dabei nicht im Wege, dass im Iran-Krieg weiter keine Entspannung abzusehen war und die Ölpreise wieder etwas anzogen. Vor diesem Hintergrund blieben Anleger am Dienstag aber vorsichtig. Der Schwung bei den Aktienkursen flachte im Verlauf wieder etwas ab.
Laut einem Marktbeobachter setzten die Anleger zwar nicht auf eine schnelle Lösung in dem Iran-Krieg, sie versuchten aber die aktuellen Spannungen auf der Suche nach einer Einstiegsgelegenheit auszublenden. Der Iran hat nämlich seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf intensiviert. Über den höheren Ölpreis bremst dies die Konjunkturhoffnung und verstärkt zugleich Inflationsgefahren.
Anleger schauen deshalb auch gespannt auf anstehende Zinsentscheide großer Notenbanken. "Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die Zentralbanken restriktiver agieren werden, als es die Märkte wünschen", sagte der Investmentchef Andrew Chorlton von M&G Investment Managers. Bei der Fed dürften die Anleger am Mittwoch vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Blick haben, der bald sein Amt an den von US-Präsident Donald Trump nominierten Kevin Warsh übergeben soll.
ASIEN
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 zeitweise 2,87 Prozent fester bei 55.239,40 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite stellenweise 0,32 Prozent im Plus bei 4.062,98 Zählern.
In Hongkong bewegt sich der Hang Seng in der Gewinnzone und notiert zeitweise 0,64 Prozent im Plus bei 26.033,91 Punkten.
Sehr uneinheitlich präsentieren sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch. In Japan geht es mit dem Leitindex kräftig nach oben. Die chinesischen Börsen zeigen sich mit geringeren Ausschlägen.
Dort, wo es nach oben geht, dürften die sinkenden Ölpreise unterstützend wirken. Im Handel wird über eine eher nur technische Gegenbewegung spekuliert nach dem vorangegangenen Anstieg, schließlich setze der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im gesamten Nahen Osten fort.
Im Fokus an den Märkten steht nun neben dem Fortgang des Kriegs im Nahen Osten, und dabei vor allem die Entwicklung des Ölpreises, der Zinsenentscheid der US-Notenbank am Abend (MEZ). Eine Zinsänderung wird nicht erwartet. Spannend wird, wie sich die Notenbanker zu den Gefahren einer steigenden Inflation und Konjunkturschwäche als Folge der gestiegenen Ölpreise und Lieferkettenprobleme durch den Krieg im Nahen Osten auslassen werden. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt immer weiter nach hinten verschoben worden. Längst werden nicht mehr zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr erwartet, sondern, wenn überhaupt, nur noch eine. Die Frage sei, inwieweit die Fed dies angesichts des Energiepreisschocks bestätigte, so das Team von InTouch Capital Markets.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|18.03.26
|888 Holdings PlcShs / Quartalszahlen
|18.03.26
|ABO Energy / Quartalszahlen
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|ACSM-AGAM SPA / Quartalszahlen
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|Advanced Medical Solutions Group PLCShs / Quartalszahlen
|18.03.26
|Agilent Technologies Inc. / Hauptversammlung
|18.03.26
|ALSO AG / Hauptversammlung
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|Alvotech Registered Shs / Quartalszahlen
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|Alvotech Swedish Depository Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
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|Unternehmen
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|Saisonbereinigte Handelsbilanz
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|EU-Norminflation ( Jahr )
|18.03.26
|Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
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|HVPI (Jahr)
|18.03.26
|EU-Norminflation (im Monatsvergleich)
|18.03.26
|SECO wirtschaftliche Prognosen
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|FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
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|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
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|Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
|18.03.26
|Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
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|Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
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|Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
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|MBA Hypothekenanträge
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|Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere
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|Erzeugerpreisindex (Monat)
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|Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
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|Erzeugerpreisindex (Jahr)
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|Zinsprojektionen - 2 Jahre
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|Zinsprojektionen - Aktuell
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|Erklärung zur Geldpolitik der Fed
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|Netto Langzeit TIC Flüsse
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|Gesamte Netto TIC Flüsse
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|Zinssatzentscheidung
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|Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
|18.03.26
|Bruttoinlandsprodukt (Quartal)