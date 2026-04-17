Trial Holdings Aktie

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WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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17.04.2026 22:11:26

Argentina's 'Dirty War' still on trial 50 years later

Some 30,000 people were "disappeared" under the brutal military dictatorship that ruled Argentina from 1976 to 1983. Victims are still fighting for justice.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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