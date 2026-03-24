OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 23:28:34

Arm Debuts New Artificial Intelligence (AI) CPU, Nabs Meta, OpenAI, Cloudflare as First Customers

For more than 35 years, Arm Holdings (NASDAQ: ARM) has been at the forefront of chip design, creating and licensing the blueprints for a wide range of semiconductors for smartphones, personal computers, tablets, and smart TVs, as well as hyperscale computing, cloud computing, and data centers. Moreover, the company's chip designs are used in thermostats, automobiles, and even drones. In fact, Arm say it controls a "significant proportion of all chips with embedded processors." Now that the proliferation of artificial intelligence (AI) is taking hold, the company is making what is arguably the biggest pivot in its storied history. Arm is making physical silicon for the first time, a move long rumored in the industry. At an event in San Francisco this week, Arm unveiled its first in-house chip, dubbed the Arm AGI CPU. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OpenAI

mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Analysen
16.03.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cloudflare 187,52 0,98% Cloudflare
Meta Platforms (ex Facebook) 514,50 0,08% Meta Platforms (ex Facebook)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen