OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
24.03.2026 23:28:34
Arm Debuts New Artificial Intelligence (AI) CPU, Nabs Meta, OpenAI, Cloudflare as First Customers
For more than 35 years, Arm Holdings (NASDAQ: ARM) has been at the forefront of chip design, creating and licensing the blueprints for a wide range of semiconductors for smartphones, personal computers, tablets, and smart TVs, as well as hyperscale computing, cloud computing, and data centers. Moreover, the company's chip designs are used in thermostats, automobiles, and even drones. In fact, Arm say it controls a "significant proportion of all chips with embedded processors." Now that the proliferation of artificial intelligence (AI) is taking hold, the company is making what is arguably the biggest pivot in its storied history. Arm is making physical silicon for the first time, a move long rumored in the industry. At an event in San Francisco this week, Arm unveiled its first in-house chip, dubbed the Arm AGI CPU. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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